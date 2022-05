A doença é muito perigosa, pois os sintomas normalmente não aparecem logo no início, sendo diagnóstica apenas quando as células danificadas já se espalharam pelo corpo. Contudo, você pode ficar atento em alguns sinais, como falta de ar, chiado no peito e tosse persistente com sangue ou catarro. Outros sintomas são:

Infecções pulmonares frequentes;

Dor no peito e/ou ombro;

Fadiga inexplicável ou falta de energia;

Rouquidão;

Inchaço no rosto ou pescoço.

Além desse sinais, existe um sintoma revelador envolvendo as pontas do dedos. Caso você pressione as unhas uma na outra, você vê uma pequena janela de luz em forma de diamante? Caso você não consiga detectar esse espaço, você pode estar com baqueteamento, também conhecido como hipocratismo digital, um inchaço da ponta dos dedos e alterações na unha e que pode ser um sinal de câncer no pulmão.

Câncer de pulmão: sinal na ponta dos dedos pode levar ao diagnóstico precoce da doença Imagem: reprodução (The Mirror).

Ainda de acordo com o site, a condição acontece em etapas e evoluiu. A princípio, a base da unha fica mole, depois a pele ao lado começa a ficar brilhante e em seguida as unhas passam a ser curvas quando são vistas de lado.

O sinal não significa necessariamente que você possui câncer de pulmão, porém é preciso ficar atento e buscar por ajuda médica para tirar dúvidas e realizar exames.