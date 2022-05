Carlinhos e Lucas estavam desconfiados antes do roubo e têm suspeitos

Na noite do último domingo, a coluna LeoDias noticiou com exclusividade que bandidos roubaram o apartamento de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, em Alagoas, e levaram mais de R$ 5 milhões. Em conversa com a coluna, Lucas disse que ele e o marido estão desconfiando de algumas pessoas próximas a eles.

“A gente já andava desconfiado de tudo, imagina agora. Só tinha a informação de que Carlinhos não estaria no apartamento. Quem era próximo a nós sabia”, desabafou o influenciador, que estava a trabalho em Cancún, no México, durante o furto. Assim como foi relatado, Carlinhos também não se encontrava no local, pois tinha ido fazer uma cirurgia estética em Aracaju. Para o casal, a ação rápida parece ter sido premeditada: o alarme do prédio foi acionado assim que os criminosos invadiram o imóvel. Nesse mesmo momento, alguém ligou para a ronda do condomínio e mandou voltar. Vale lembrar que o apartamento de Lucas e Carlinhos é um dos mais luxuosos de toda a cidade e ocupa um andar inteiro. Em relato à coluna, Guimarães disse que os ladrões entraram cerca de meia-noite no local. Além disso, em um comentário no Instagram do titular desta coluna, ele assinalou: “Vamos descobrir tudo, isso está estranho demais, mas Deus nos mostrará a verdade. Vão-se os anéis e ficam-se os dedos”.