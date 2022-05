Carnavassis, Musical e mais: ContilNet separa as melhores opções de lazer no Giro Cultural

O fim de semana está chegando, já “sextou” para muita gente, e com isto vem também o momento de diversão com a família e os amigos. Sendo assim, o ContilNet separou para você as melhores opções de lazer. Confira!

“Cinema + café dá match?” O Cine Clube Opiniões exibe o curta-metragem “Sol de Setembro” a partir deste sábado (14), às 18h, no Guapo Café.

Nesta sexta-feira (13), o Guapo Café realiza o “Soy Mexico”, um baile latino com drinks e comidas especiais. Com entradas no valor de R$10,00, o especial tem início marcado para às 19h.

Em Assis Brasil, para comemorar os 46 anos da emancipação política do município, a Prefeitura realiza o Carnavassis 2022, com vários artistas locais e regionais como Sandra Melo, Levada do Gueto, Edu Safadão, Luan Lima, banda Arregaça-aê e outros, nos dias 13, 14 e 15.

Durante 11 finais de semana, acontece o Arraial Ponto Alto, em Rio Branco, no Conjunto Xavier Maia, na praça Evelyn Mendonça, em frente ao Instituto Federal do Acre (Ifac).

O Teatro Candeeiro traz para Rio Branco a montagem do musical “Liberdade, Liberdade”, de Millôr Fernandes e Flávio Rangel. O musical leva cada espectador a questionar sua definição de liberdade, quando conhece a ausência dela. A liberdade não é algo que será ditado o que é, mas o espectador será levado a refletir sobre ela.