Cartão Bolsa do Povo: cadastre-se no Bolsa Empreendedor e receba R$ 1000

Com 130 mil vagas, estão abertas as inscrições para o Bolsa Empreendedor. O benefício faz parte do Bolsa do Povo e tem como público-alvo empreendedores em situação de vulnerabilidade no estado de São Paulo. Além disso, o Bolsa Empreendedor conta com curso de qualificação, formalização (MEI) e bolsa-auxílio de R$ 1.000, que será paga em duas parcelas de R$ 500.

Programa Bolsa Empreendedor está com vagas abertas

Fruto de uma parceria da Sebrae com o Programa Empreenda Rápido, os cursos serão oferecidos de modo 100% online, tendo uma semana de duração com uma carga horária média de 10 horas.

Dessa forma, para participar do Bolsa Empreendedor, é necessário:

Ser maior de 18 anos;

Estar desempregado;

Ser trabalhador informal ou MEI;

Ser alfabetizado;

Morar no estado de São Paulo.

Vale ressaltar que o Governo de SP dá prioridade para pessoas com baixa renda, mulheres, jovens, pretas(os), pardas(os), indígenas ou pessoas com deficiência (PCD).

Como se inscrever no Bolsa Empreendedor

Caso esteja interessado, as inscrições para o Bolsa Empreendedor estarão abertas até setembro deste ano e podem ser feitas por meio do site Bolsa do Povo.

Assim, os selecionados serão chamados para participar do programa no próximo mês através de e-mail e SMS. Os cursos serão realizados entre abril e outubro de 2022.

Para mais informações, entre em contato com a Central de Atendimento pelos telefones 0800 7979 800 (segunda a sexta, das 8h às 18h), (11) 98714-2645 – WhatsApp (atendimento eletrônico 24h).

