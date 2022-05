Casa de tenente da PM é invadida e criminosos levam até armamento em Rio Branco

Cinco criminosos armados invadiram a residência de um tenente aposentado da Polícia Militar e renderam toda família dele, na noite desta quinta-feira (12), no ramal Belo Horizonte, no Residencial Jarbas Passarinho, no Bairro Quixadá, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, os criminosos chegaram no local, que fica próximo ao Chalé Bar, por volta da meia noite e surpreenderam toda a família do militar, que estava se preparando para dormir. Os bandidos, de posse de várias armas de fogo e facas, renderam a família e colocaram todos em um cômodo da residência, sob cárcere privado.

Enquanto a família estava rendida, os invasores roubaram 1 motoserra, 2 roçadeiras, 6 celulares, roupas, perfumes, cartões, uma TV, uma motocicleta modelo Honda Fan 150, de cor vermelha e placa NAG- 8192, um carro modelo Ecosport, de cor prata e placa MZY-0738 e a pistola G2C 9mm do tenente. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Após a fuga dos bandidos, o tenente conseguiu se soltar e ir até a casa de um vizinho, onde pediu ajuda e ligou para a Polícia Militar, que enviou várias guarnições. No local, a PM colheu informações e as características do grupo criminoso, e fez buscas na região, mas ninguém foi encontrado.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil onde será investigado.