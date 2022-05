Casada com boneco, mulher “dá à luz” bonequinho de pano; vídeo

Casada com um boneco de pano desde dezembro de 2021, a diarista Meirivone Rocha, de 37 anos, “deu à luz” um bonequinho no último sábado (21/5). De acordo com o site Hoje em Dia, o “parto” foi transmitido ao vivo pelo YouTube de um canal local.

O objetivo por trás do casório e da gravidez, segundo Meirivone, é chamar atenção para que ela e o namorado real, de 40 anos, consigam realizar o sonho de ter uma casa própria.

Pela internet, a mulher, que mora em Rio Paranaíba, na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, vinha fazendo suspense sobre a “gestação”. Depois do anúncio de seu casamento com um boneco de pano, houve expectativa sobre a aparência do “bebê”, chamado de Marcelinho da Santinha.

Durante o parto, Meirivone afirmou que é uma mulher “guerreira e trabalhadora”. Ela também disse que não irá desistir de alegrar as pessoas até que consiga sua casa.