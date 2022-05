Casamento de Lula: os detalhes e a estrutura da festa do ex-presidente

Lula e Rosângela Silva, a Janja, se casam nesta quarta-feira (18/5) em uma cerimônia para 220 convidados, em São Paulo. A coluna LeoDias, sobretudo, é o único espaço que teve acesso exclusivo aos detalhes de toda a ordem de serviço. Já adiantamos o local, o buffet completo e as bebidas caríssimas que serão servidas. Agora informamos como será a estrutura da festa nos principais ambientes. Confira!

Com início a partir das 20h15, a celebração terá pelo menos 10 ambientes diferentes, com projeto de decoração totalmente personalizado para cada um. Entre esses, um ambiente só para os shows será destaque, com palco para apresentarão de artistas, uma luxuosa pista de dança decorada e dois espaços laterais, ao estilo camarote.

Na equipe operacional, dois garçons especiais foram contratados e ficarão à disposição apenas dos noivos. Próximo ao palco também terá um bar, uma mesa de quatro metros para servir sobremesa e uma ilha gastronômica de seis metros para outras especialidades ao gosto dos noivos, como pratos árabes e canapés quentes.

O espaço dispõe de uma chapelaria, 2 unidades de segurança, 3 equipes de limpeza e uma recepção requintada. Os convidados também receberão um Kit Toilete. Um bolo de rolo quadrado ficará na mesa de saída com algumas lembrancinhas.

Sobre os shows, que iniciarão às 21h30, ainda não há informações sobre quem se apresentará, mas a coluna descobriu que será mais de um artista a subir no palco.