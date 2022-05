Centro Integrado de Operações Aéreas realiza traslado de paciente de Assis Brasil para Rio Branco

O Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) em parceria com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi acionados para fazer o traslado de uma paciente de 46 anos que precisava ser deslocada com urgência do município de Assis Brasil para Rio Branco, nesta última segunda-feira (23).

A mulher havia passado por uma cirurgia dias atrás, e durante o período pós cirúrgico foi necessário retornar ao hospital, pois apresentou um quadro grave de evisceração abdominal. Nesse cenário se fez necessário o atendimento especializado com a máxima agilidade para que uma situação ainda pior não acontecesse.

O nosso voo da base, na capital, até o local de atendimento, naquele município, foi de 1h15m, sendo o mesmo tempo o de retorno.

Pousamos com a paciente no heliponto do Pronto-Socorro, onde uma equipe médica já a aguardava para recepção, atendimentos e encaminhamentos devidos.