Chefe de gabinete da RBTrans afirma que não existe possibilidade de retorno dos ônibus ao Rio de Janeiro

O sistema de transporte público do município de Rio Branco está operando com aproximadamente 80 veículos e de acordo com o chefe de gabinete da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans), Randerson Braña, e não existe possibilidade de retorno de nenhum ônibus à prefeitura do Rio de Janeiro. Ele informou que a oferta de transporte público está acontecendo dentro do padrão estabelecido para o município.

“O que nos foi informado pela empresa Ricco é de que a possibilidade é zero, nenhum ônibus será devolvido porque eles foram devidamente comprados. A empresa já apresentou documentação e o próprio secretário municipal de Transportes do Rio de Janeiro confirmou. A compra foi realizada pela empresa e os veículos continuaram cadastrados no sistema da prefeitura do Rio de Janeiro, o que não foi uma falha nem da prefeitura de Rio Branco, nem da Ricco”, explicou.

A empresa Ricco é a responsável pela frota e por toda a operação do sistema, em caráter emergencial, até que seja concluída a licitação. “O processo licitatório está em fase de estudo para incluir modernizações que a prefeitura pretende implementar. A meta é que até o final de 2022 a nova operação de trânsito já esteja ativa”.

De acordo com Randerson Braña, não existe nenhuma relação conflituosa, nem ação judicial por parte da prefeitura do Rio de Janeiro. “Inclusive esses ônibus já estão cadastrados aqui na prefeitura de Rio Branco”, confirmou.

Entenda o caso

O caso repercutiu no mês de março de 2022, quando foram vistos os ônibus circulando na capital acreana com informações do Disque-Denúncia do Rio (2253-1177), do programa Ônibus Ok, do Rio Ônibus, e o brasão do município.