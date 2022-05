Ciclista machuca olho em comemoração e fica de fora do campeonato

Uma cena inusitada chamou a atenção ao fim da 10ª etapa do Giro D’italia, tradicional campeonato de ciclismo. Na hora de fazer a comemoração no pódio, Biniam Girmay acabou se machucando ao abrir a garrafa de champanhe oferecida aos primeiros colocados e está de fora do resto da competição.

Após vencer o circuito nessa terça-feira (17/5), Biniam tentou abrir a garrafa com o rosto muito próximo. Após afrouxar o metal que segura a rolha, o ciclista da Eritreia acabou sendo atingido no olho pelo artefato. Confira o momento em que o ciclista acaba se machucando em plena comemoração.

😬 Oh non… Brillant vainqueur de la 10e étape du #Giro, Biniam Girmay s'est blessé sur le podium en prenant le bouchon d'une bouteille de prosecco dans l'oeil #LesRP https://t.co/pWTDRujF8I pic.twitter.com/313ohJWL9W — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 17, 2022

Em um comunicado, a equipe Intermarché-Wanty-Gobert informou que o ciclista eritreu passará por cuidados e que está fora do restante do torneio para que se recupere completamente

O ciclista entrou na história ao ser o primeiro representante da Eritréia a vencer uma etapa do Giro d’Italia.