“Cinturão de plástico”, dispara Deiveson sobre luta no UFC 277

Charles do Bronx não é o único brasileiro insatisfeito com a situação do cinturão em sua categoria categoria no UFC. Deiveson Figueiredo, do peso-mosca, criticou a luta anunciada pela franquia entre o mexicano Brandon Moreno e o neozelandês Kai Kara-France, que acontece no dia 30 de julho no UFC 277. A luta valerá um cinturão interino, causando incômodo em Deiveson que é o atual campeão da categoria.

Deiveson, inclusive, conquistou seu cinturão depois de derrotar Moreno em janeiro. Em entrevista ao portal Combate, o brasileiro criticou a luta e a criação deste cinturão interino citando inclusive o compatriota Do Bronx. “Pra mim é um cinturão de plástico, sem valor. O dono do cinturão sou eu. Como diz o Charles do Bronx, o dono do cinturão tem nome: é Deiveson Figueiredo, o Deus da Guerra. Eu vou estar presente nesta luta pra ver essa brincadeira que estão fazendo. Isso é algo que me deixou um pouco chateado com o UFC, pois sou um cara que sempre dei show nas minhas lutas, sempre proporcionei coisas boas nos cards que me colocaram”, revelou o lutador. O brasileiro está retomando a rotina de treinos após as lesões nas duas mãos. A expectativa é de que ele possa voltar a lutar em outubro. Caso Moreno vença o combate, Deiveson terá que enfrentar o mexicano para unificar os cinturões. Se Kai Kara-France vencer a disputa, o brasileiro será o único campeão na categoria.