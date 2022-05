Colisão entre veículo e motocicleta deixa jovem em estado grave no PS de Rio Branco

O motociclista Luciano Freire de Souza, 26 anos, ficou gravemente ferido após colidir contra um carro na noite deste domingo (15), no km 15 da Rodovia AC-10, mais conhecida como Estrada de Porto Acre, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Luciano trafegava em uma motocicleta modelo Honda Titan, de cor vinho, quando tentou desviar de um buraco na pista, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o carro de Isabel de Jesus da Costa Rodrigues, 24 anos, que conduzia um veículo de cor vermelho e placa NAD-9625, no sentido Rio Branco/Vila do V.

No impacto, Luciano foi arremessado contra o para-brisa, tendo perda momentânea de consciência e fratura no braço, trauma fechado no abdômen, trauma fechado no tórax e um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) grave na cabeça. Após o acidente, a condutora permaneceu no local e prestou socorro a vítima do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, que deu os primeiros atendimentos a Luciano e encaminhou ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

A área foi isolada pelos policiais militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos do perícia. Após os procedimentos periciais, um guincho retirou o veículo e a motocicleta da pista, liberando o trânsito na estrada.