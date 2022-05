O pré-candidato ao governo do Acre, Ney Amorim, usou as redes sociais para declarar seu amor à esposa, Jackie Amorim, no dia em que ela completa mais um ano de vida. Na legenda das fotos, Ney rasgou elogios a esposa, compartilhando um carrossel de fotos em seu feed e também nos stories.

A empresária Jackie Amorim também foi homenageada pela sua equipe de trabalho do Jackie Hair Design. Veja a publicação: