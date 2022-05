Colunista Márcia Abreu traz cliques da confra da Wine, bodas, aniversários e mais; confira

Vivas!!!

Mariah Viana recebeu muitas felicitações de amigos e familiares pela troca de idade na última segunda-feira. Da colunantil, nossos parabéns! Balada

O advogado Luís Meireles recebeu um grupo de amigos para comemorar seu aniversário em grande estilo no último sábado, no clube da OAB. Gente bonita e muita animação não faltaram na balada. Confra do Wine

Elas são lindas, alegres, de bem com a vida e amam vinho! No último final de semana as amigas Aline Feltrin, Kero Costa, Iana Sarquis e Lina Graziela se reuniram para celebrar a vida e claro, degustar um bom wine! Puro Charme

Esbanjando beleza e muito charme Adriana Ribeiro posando com seu novo look: cabelos longos e loiríssimos! Arrasou! Bodas

Ricardo e Adriana Dantas escolheram o Nordeste para celebrarem mais um ano de união! Parabéns ao casal!

Open Track and Field Beach Tênis

Sucesso absoluto de público e de atletas participantes o Open Track and Field de BT que aconteceu no último final de semana em Rio Branco!

Na Foto, as amigas Vanusa Rodrigues, Claudine Salignac e Thaísa Cadaxo prestigiando o evento! Niver



Rodrigo Aragão completou mais um ano de vida no último domingo. Na foto, Rodrigo recebendo o carinho da tia Anamaria Aragão. Encontro

Encontro dos amigos Nena Munarac, Moisés Alencastro, Marcia Moreira, Rose Lima e André Oliveira em São Paulo, no último finde! Rolê

As belas amigas Vandrea Thomás, Thays Araújo e Vitória Alves em recente rolê pela noite acreana!

Férias

Giovanni e Jalluza Braga escolheram Dubai para merecidas férias! Um luxo! É big é big

O príncipe João Arthur, filho do querido casal Gerson e Joisse Andrade, completou aniversário na última terça feira e ganhou festinha temática do Capitão América! Parabéns!

Projeto Volta às Aulas

As amigas Alessandra Rocha e Ana Paula Viana em viagem a cidade de Feijó, trabalhando no projeto Volta às Aulas, pelo Tribunal do Estado do Acre.