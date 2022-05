Com aval de Bolsonaro, Zambelli quer disputar Senado contra Janaina

Com o aval do presidente Jair Bolsonaro, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) começou a se articular nos bastidores para ser a candidata ao Senado por São Paulo na chapa do ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), caso o apresentador José Luiz Datena (PSC) desista da disputa.

A própria parlamentar já comunicou seu desejo a outros pré-candidatos do campo bolsonarista que também desejam concorrer ao Senado na chapa de Tarcísio, que disputará o governo paulista. Uma das que foi informada da articulação foi a deputada estadual paulista Janaina Paschoal (PRTB-SP).

Até então aliada de primeira hora de Janaina, Zambelli comunicou seus planos a parlamentar estadual por meio de uma mensagem de texto enviada em 11 de abril. Nela, a deputada federal disse estar motivada por pesquisas internas que a estariam colocando bem posicionada na eleição para o Senado.

