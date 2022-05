Com aval de Jenilson Leite e defendido por jovens e LGBTQIA+, empresário Gabriel Santos anuncia disputa pela Aleac

O jovem advogado Gabriel Santos, de 28 anos, é um dos nomes com grande chances de agarrar uma das 24 vagas da Assembleia Legislativa do Acre nas eleições de outubro deste ano e em entrevista ao ContilNet, falou de suas pretensões políticas.

Gabriel lançou sua pré-candidatura pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB, em um evento no último sábado (14), com a presença do pré-candidato ao Governo pela sigla, deputado estadual Jenilson Leite, apoiadores e outras lideranças partidárias.

O nome de Gabriel é visto como um dos mais fortes do partido socialista e, não a toa, o rapaz ganhou elogios de Jenilson, que é presidente do partido em Rio Branco. “Fiquei feliz em ver dezenas de jovens que ainda acreditam em uma política de futuro, de transformações e de mudança, e acreditam no Gabriel, e isso me deixa feliz pois a juventude sempre chegou na política para redirecionar a história. Conheci o Gabriel na luta da juventude, ele soube aproveitar as oportunidades que a vida lhe deu, se formou em direito e usa seus conhecimentos em ferramenta de de luta por um Acre melhor. Sua vinda nos fortalece para juntos direcionarmos o Acre para um futuro melhor”, declarou o pré-candidato majoritário.

Santos ficou conhecido em 2013, quando ele organizou a manifestação “Dia do Basta”, movimento apartidário que defendia pautas diversas na época., depois disso, Gabriel já disputou duas eleições, todas pela Rede Sustentabilidade, partido que ajudou a fundar. Em 2016, ele foi candidato a vide-prefeito e dois anos depois, em 2018, candidatou-se a deputado estadual, quando obteve mais de 3.400 votos. Na entrevista ele explica o que o motivou a trocar de partido.

Sobre sua decisão de disputar novamente vaga, Gabriel diz que a ideia de lançar seu nome nestas eleições não partiu dele, mas de pessoas que o acompanham que pediram que ele aceitasse esse desafio de ser voz dos jovens na Aleac. Isso acontece pela vida política do advogado que, apesar da pouca idade, já é extensa.

“Essa pré-candidatura é uma expressão de tudo aquilo que construímos nos últimos anos, não é por uma vaidade do Gabriel, é uma necessidade do momento, a gente precisa ter mais representatividade para juventude, pessoas que nasceram na periferia e precisamos trazer para os espaços de poder, pessoas em quem as outras se identifiquem, se veja. E tem o objetivo de trazer a tona o desejo que nossa geração tem de ter um futuro digno”.

Santos diz ainda que agora mais maduro e entendo bem o papel de um agente legislativo, está preparado para encarar o desafio.

Sobre sua atuação na Aleac, caso eleito, o jovem garante que não será apenas “mais um” e tem ideias inovadoras e diz que atualmente os acreanos estão mal representados na Casa do Povo: “Temos deputados muito ruins”.

Confira a entrevista completa: