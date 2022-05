Com braços amarrados, boca amordaçada e 12 tiros, borracheiro é encontrado morto em Rio Branco

O jovem borracheiro Leonardo Mendes da Silva, de 20 anos, foi encontrado morto com 12 tiros, após ser sequestrado e ter braços amarrado e boca amordaçada na manhã desta quarta-feira (18), no km 1 da Rodovia AC-90, mais conhecida como Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, moradores da região perceberam a presença de um corpo caído as margens da rodovia; ao se aproximar do local, viram o jovem com os braços amarrados e boca amordaçada e várias marcas de tiros pelo corpo, como também cerca de 12 cápsulas de pistola próximo a vítima, rapidamente ligaram para o Copom e informaram a Polícia Militar sobre o caso.

Os militares do 1° Batalhão foram até o local indicado e confirmaram a veracidade da informação. A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para serem realizados os exames cadavéricos.

Segundo o perito Reneu Galdino, no local foi encontrado o corpo com pelo menos 12 disparos, sendo cabeça, abdômen, braço e nádegas. A suspeita é que o jovem foi sequestrado e levado para ser executado naquele local.

Ainda segundo o investigador da Polícia Civil, a motivação da morte estaria ligado a mais um capítulo da guerra entre facção criminosas no Acre. O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).