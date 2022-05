Com música na trilha da novela “Um Lugar ao Sol”, da Globo, Rooftime se apresenta em Rio Branco

Em destaque no cenário da música eletrônica no Brasil, @rooftime se destaca como um dos poucos grupos de música eletrônica no Brasil, além de inovar com instrumentos e vocais ao vivo nas apresentações. Com parcerias de sucesso com Vintage Culture em “I Will Find”, o grupo também já colaborou anteriormente com Alok e Dubdogz na faixa “Free My Mind”, que os colocou entre os dez maiores artistas brasileiros do segmento eletrônico.

“Don’t Let It Go”, hoje uma das músicas de maior destaque do trio, foi responsável pela marca de 2 milhões de ouvintes mensais nas plataformas de stream e atualmente integra a trilha sonora da novela das 21h da Rede Globo, “Um Lugar Ao Sol”.

Rooftime inaugura nosso calendário nessa nova era pós pandemia dia 15 de junho, véspera de feriado, estrelando a label Social Friends, uma balada que começou para amigos e vem crescendo exponencialmente no cenário.

Agora, com o suporte da Tribe Beat promete se consolidar no calendário anual de eventos Acreanos com muito conceito, qualidade e conscientização social.