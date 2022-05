Com políticos e artistas, PT lança pré-candidatura de Lula e Alckmin

“Nossa soberania e democracia são constantemente atacadas pela política irresponsável e criminosa do atual governo. Desmontam, sucateiam e colocam à venda nossas empresas mais estratégicas. Entregam de mão beijada o patrimônio do povo brasileiro”, disse.

O ex-presidente condenou o garimpo em terras indígenas e relembrou a recente morte de uma menina Yanomami, estuprada por garimpeiros. Ao fim de sua fala, Lula ressaltou que se casará ainda este mês com a socióloga Janja.

Cerimônia

O ato de pré-lançamento da chapa contou com a presença da ex-presidente Dilma Rousseff, que foi chamada ao palco com destaque logo antes da entrada do ex-presidente. A ex-presidente que, até então, tinha um papel mais discreto na campanha, foi recebida os gritos de “Dilma, guerreira, da pátria brasileira”.

Além disso, uma cena curiosa marcou a disposição no palco. Os dois pré-candidatos ao governo de São Paulo Márcio França (PSB) e Fernando Hadad (PT) se posicionaram, cada um de um lado do palco, frente a frente. Os dois não chegaram a acordo sobre um ceder espaço para formar chapa com o outro.

A ex-prefeita de São Paulo Luiza Erundina (PSol) foi uma das pessoas mais aplaudidas ao ser anunciadas pelos apresentadores e entrar no palco. Entre os artistas, estão presentes o ex-BBB Arthur Picoli e a apresentadora Bela Gil.

No início do evento, foi um exibido um vídeo lembrando os 580 dias em que Lula esteve preso em Curitiba e a vigília que se formou na frente à sede da Polícia Federal, na capital paranaense.

O petista foi anunciado ao som do trompete de Fabiano Leitão, que ganhou fama ao invadir links nas transmissões ao vivo de TV tocando o lema petista: “Olé Olá, Lula”. Em seguida, a cantora Tereza Cristina entoou o hino nacional, acompanhada pelo violonista João Camarero.

Bela Gil assumiu o microfone e apresentou uma linha do tempo com vídeos de campanhas e jingles de campanhas anteriores.

“Podem me prender, podem me matar, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera”, diz a fala de Lula destacada em um dos vídeos exibidos.

Os advogados que defenderam Lula contra a Lava Jato, Waleska e Cristiano Zanin Martins, também foram homenageados. No evento, foram exibidos vídeos de apresentadores do Jornal Nacional, da Rede Globo, anunciando as decisões de anulação de sentenças contra o petista.