Com presença do MPT, Projeto Rhuamm é lançado em Rio Branco pela Defensoria Pública e instituições parceiras

RIO BRANCO (AC) – Com a participação do Ministério Público do Trabalho representado pelo Procurador-Chefe do MPT na 14ª Região, Carlos Alberto Lopes de Oliveira, pelo Vice-Procurador-Chefe, Lucas Barbosa Brum e pela Procuradora do Trabalho, Michéle da Rocha, Coordenadora da Procuradoria do Trabalho (PTM) no Município de Rio Branco, foi lançado na terça-feira, (24/05/2022), na capital acreana o Projeto Rhuamm – Rede Humanizada de Apoio a Meninas e Meninos, coordenado pelo Núcleo da Cidadania da Defensoria Pública do Estado do Acre. O lançamento e assinatura do termo de Cooperação contou com a presença de representantes de instituições parceiras.

Depois de quase um ano de elaboração, articulação e formação de parcerias, o Projeto Rhuamm reuniu representantes das instituições que atuarão em conjunto para ampliar as ações preventivas de forma a evitar o abuso e a violência praticada contra crianças e adolescentes em Rio Branco, cidade que abrigará o projeto-piloto.

O Projeto Rhuamm tem por objetivo estabelecer uma parceria com o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes e irá capacitar os profissionais envolvidos no projeto e nas escolas de ensino infantil e fundamental de Rio Branco, oferecendo orientação aos gestores escolares e aos pais das crianças de 0 a 11 anos, público-alvo do projeto, entre outras atribuições.

Após a assinatura do termo de Cooperação, o Procurador-chefe do MPT Carlos Lopes destacou em sua fala a importância do projeto para a sociedade acreana assim como que “o trabalho precoce de crianças e o trabalho não protegido de adolescentes também é uma forma de violência e que o Ministério Público do Trabalho está à disposição para contribuir com esse Projeto e com futuras parcerias”.

São parceiros do Projeto Rhuamm o Tribunal de Justiça do Acre, Ministério Público, Defensoria Pública da União, Ministério Público do Trabalho, Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, Sebrae, Polícia Militar, Centro Universitário Uninorte e Prefeitura de Rio Branco, por meio do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, SASDH, Seme, Centro Especializado de Referência em Assistência Social, Semsa, Centro Pop e Conselho Tutelar.

Fonte: MPT/RO|AC – Procuradoria Regional do Trabalho / PRT 14ª Região e Defensoria Pública do Estado do Acre