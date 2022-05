Com superprodução, Joelma grava DVD para 25 mil pessoas em Manaus

Após 18 anos do DVD Calypso na Amazônia, Joelma retornou a Manaus nesse sábado (14/5) e realizou um show com uma superprodução no mesmo local de 2004, o Sambódromo de Manaus. A artista reuniu um público de 25 mil pessoas para a gravação de seu DVD e que, em coro, embalou os maiores hits da banda e se impressionou com o megaevento, que iniciou, inclusive, com Joelma entrando no palco em uma estrutura suspensa.

Desde que anunciou que o palco da gravação do DVD seria Manaus, a artista comentou que não poderia ser diferente. Isso porque, a banda tem um histórico com a capital, na qual reuniu um público gigantesco em 2004 para uma gravação de DVD. Com a promessa de enaltecer o legado de Calypso e sua própria carreira, a cantora reforçou, em mais de uma oportunidade, a emoção de estar de volta a cidade. Apesar da nostalgia, o show ganhou muitas novidades e contou com o apoio de uma superprodução que entregou um verdadeiro espetáculo aos fãs. Em uma entrada triunfal, a artista iniciou o show chegando ao palco do alto, por meio de uma estrutura metálica suspensa, que dava visão privilegiada do público. A Turnê São Paulo foi a primeira cidade a receber a turnê Isso é Calypso em 8 de abril e agora, após o show de Manaus, a agenda de Joelma segue no dia 18 de junho, em São João de Salvador e a ideia é que a banda realize 100 shows por todo o país.