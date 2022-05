Com três desfalques, Rio Branco treina nesta sexta-feira, em Porto Velho-RO

O Rio Branco-AC vai a campo no próximo sábado (28), às 16h30 (de Brasília), no estádio Aluízio Ferreira, para encarar o Porto Velho-RO, na capital rondoniense. Os dois times dividem a segunda posição na tabela de classificação do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D.

O embarque da delegação estrelada ocorreu no início da noite dessa quinta-feira (26), com destino à capital rondoniense. A previsão de chegada ao local da partida era às 3h desta sexta-feira (27). No mesmo dia, mas no período da tarde, o técnico Bruno Monteiro faz um leve treino visando o confronto diante do Porto Velho-RO.

Para o confronto diante da equipe rondoniense, o técnico Bruno Monteiro perdeu dois jogadores de defesa e um segundo volante. O primeiro a abrir a lista de baixas é o zagueiro Yago. O atleta recebeu o terceiro cartão amarelo no empate contra o Amazonas, o mesmo ocorrendo com o volante Léo.

A terceira baixa do time estrelado diz respeito ao lateral direito Pêu. O atleta continua sentindo um desconforto muscular no púbis e não embarcou com a delegação para Rondônia. Saulo, Marcão e Cássio são algumas das opções do técnico Bruno Monteiro para substituir o trio.

A respeito da partida contra a Locomotiva, Bruno Monteiro comentou para o ge que não espera um jogo aberto diante do Porto Velho. “Será um jogo equilibrado. O Porto Velho é uma equipe qualificada, não é por acaso que está brigando e dividindo atualmente a segunda colocação do grupo com o mesmo número de pontos. Não acredito em um jogo aberto. A equipe do Porto Velho desde o estadual possui uma identidade de jogo, na qual é uma equipe que joga controlando espaços e quando recuperam a posse, buscam contra-atacar” comentou o técnico do Estrelão.