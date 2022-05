Como desentupir vaso em 1 minuto; técnica que você gostaria de ter aprendido antes, confira

Quatis, 30 de abril de 2022, por Denise Bamonte – Se você já teve problemas no seu banheiro com vaso entupido ou está passando por isso, está no lugar certo. Confira, hoje, no Agro Notícias como desentupir vaso de forma simples e rápida.

Quem nunca teve o imprevisto de entupir o vaso e não saber como resolver o problema? Pode parecer complexo e uma tarefa que só um profissional poderia solucionar. Entretanto, com as dicas a seguir você aprenderá como desentupir vaso em um minuto.

Como desentupir vaso com bicarbonato?

De acordo com uma matéria do site G1, da Globo, feita em 14 de outubro de 2021, o acúmulo de resíduos pode causar entupimentos indesejados. Contudo, no caso do vaso sanitário, costuma ser por causa do descarte de papel higiênico ou até produtos pessoais.

Em casos de entupimentos mais leves, a combinação e mistura de partes iguais de vinagre e bicarbonato pode resolver a situação. Dessa forma, a ação efervescente dos dois ingredientes juntos fará com que seja removido o acúmulo causado.

Nesse sentido, faça a aplicação da mistura dentro do vaso e acione a descarga como de costume. Por fim, aguarde a mágica acontecer e repita novamente o processo algumas semanas depois para uma limpeza mais profunda.

Como desentupir vaso com plástico filme?

Outra dica interessante é usar o plástico filme que normalmente usamos na cozinha para proteger os alimentos. Nesse sentido, o material age gerando uma pressão parecida com a do desentupidor tradicional.

Dessa forma, coloque o plástico com a intenção de vedar o vaso e, em seguida, acione a descarga para gerar pressão. Se for necessário, repita o processo para otimizar o resultado final.

Caso não tenha esse material em casa, não se preocupe, pode ser substituído por um saco de lixo tradicional. Nesse caso, será necessário fixar a sacola com fita adesiva para garantir a vedação adequada.

Agora, saber como desentupir vaso não é mais um problema e sim um novo aprendizado. Se gostou do conteúdo, não deixe de compartilhar esta matéria com todos os conhecidos.

Leia mais em É MAIS MT.