Companhia do Calypso faz show em Rio Branco neste domingo; confira recado das cantoras

A banda Companhia do Calypso volta a capital acreana com show para relembrar os clássicos que marcaram uma geração. A apresentação acontece nesse domingo (29), na festa ‘Bingão da Família’, no Complexo Chalé Bar. Os ingressos e cartela custam R$20,00 e podem ser adquiridos na Casa da Sogra e Barzito’s Beer. O Chalé Bar fica localizado na Estrada Apolônio Sales, km 04.

No repertório, uma verdadeira coletânea de sucessos, entre eles, “Tchic Bum”, “Bang Bang”, “Semancol”, “Faltou coragem”, “Homem Safado”, “Ligação a cobrar”. Atualmente, a banda é comandada pelas cantoras Fênix Ribeiro e Paulinha Miranda.

