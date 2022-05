Concurso AGU de 2018 tem validade prorrogada mais uma vez

O concurso AGU de 2018 teve o seu prazo de validade prorrogado mais uma vez. A portaria, publicada nesta segunda-feira, 16, no Diário Oficial da União, torna válida a seleção por mais um ano, a partir do próximo dia 18.

“Prorrogar por um ano, a partir de 18 de maio de 2022, o prazo de validade do concurso público para provimento de cargos efetivos do Quadro de Apoio Técnico-Administrativo da Advocacia-Geral da União, cujo resultado final foi homologado pelo edital SGA nº 18, de 1º de agosto de 2019, publicado no Diário Oficial da União nº 150, de 6 de agosto de 2019”, diz o documento.

Com o novo prazo, o concurso da Advocacia-Geral da União ficará válido até 18 de maio de 2023. Neste período os aprovados, que ainda aguardam por suas convocações, poderão ser chamados.

Vale lembrar que, pelo edital, a seleção teria validade inicial de um ano, podendo ser prorrogada por mais um ano. No entanto, devido à pandemia, esse prazo chegou a ser suspenso.

A seleção ofereceu vagas para provimento de cargos efetivos do quadro de apoio técnico-administrativo. Ao todo, foram 100 vagas distribuídas entre os seguintes cargos:

administrador (48 vagas);

analista técnico-administrativo (dez);

arquivista (duas);

bibliotecário (uma);

contador (32); e

técnico em assuntos educacionais (duas) e em Comunicação Social (cinco).

Todas as oportunidades foram destinadas a candidatos com nível superior. Na ocasião, os concorrentes passaram por provas objetivas, contendo 60 questões das seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa (dez questões);

Raciocínio Lógico (cinco);

Noções de Informática (cinco);

Conhecimentos Gerais (dez); e

Conhecimentos Específicos (30).

Os próximo convocados receberão remuneração e benefícios. Na época da publicação do edital, esses vencimentos eram de R$6.661,34, para uma jornada de 40 horas.

Novo concurso AGU está previsto

A Advocacia-Geral da União ainda não tem novas informações, assim como prazos, sobre o seu novo concurso AGU 2022. A afirmação foi dada pela própria entidade em resposta à Folha Dirigida.

A expectativa, no entanto, é para que a seleção seja aberta ainda este ano. Como anunciado em 2021, serão oferecidas 300 vagas, sendo 100 para a carreira de advogado da União, 100 para procurador da Fazenda Nacional e 100 para procurador federal.

Os concursos para as três carreiras serão destinados a candidatos com nível superior em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além de comprovação de, no mínimo, dois anos de prática forense.

Em todos os casos, a remuneração prevista é de R$21.472,49, já contando com o auxílio-alimentação, no valor de R$458.

Segundo a Advocacia-Geral da União, a realização do concurso será possível devido à “disponibilidade orçamentária” confirmada pel Ministério da Economia.

“A disponibilidade orçamentária foi atestada pelo Ministério da Economia e demonstra importância de se iniciar a recomposição das vagas em aberto no âmbito da instituição”, disse a AGU em outubro deste ano.