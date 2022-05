Concurso Anatel 2023 é solicitado com 374 vagas; veja os cargos!

Após realizar estudos, a Agência Nacional de Telecomunicações confirmou o envio do seu novo pedido de concurso Anatel 2023 ao Ministério da Economia. Ao todo, 374 vagas foram solicitadas.

Em resposta à Folha Dirigida, a Agência afirmou que, desde a sua criação, não conta com o quantitativo de servidores previsto na Lei nº 10.871/2004.

“Paulatinamente, o quadro de pessoal tem enfrentado decréscimos significativos apesar do fortalecimento de capacidade institucional que o setor de telecomunicações exige”, disse a Anatel.

Desta forma, a Agência Nacional de Telecomunicações pediu o total de 374 vagas, o mesmo quantitativo de cargos vagos no momento. As oportunidades solicitadas estão distribuídas pelas seguintes carreiras:

analista administrativo (49 vagas);

especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações (114);

técnico administrativo (110); e

técnico em regulação de serviços públicos de telecomunicações (101).

As remunerações oferecidas para os técnicos de administração e regulação são de R$7.474,67 e R$7.846,37, respectivamente.

Já os analistas costumam receber R$14.265,57, enquanto os especialistas têm um salário de R$15.516,12. Os valores já contam com o auxílio-alimentação de R$458.

Com o pedido enviado, caberá ao Ministério da Economia avaliar o orçamento e a necessidade de um novo edital para a Agência, autorizando ou não a próxima seleção.

Veja detalhes do último concurso Anatel

O último concurso Anatel foi realizado em 2014, ficando válido até 2017. Ou seja, a Agência não pode mais convocar aprovados, sendo necessário realizar uma nova seleção para suprir os cargos vagos.

Em 2014, foram ofertadas 100 vagas. Do total, 20 foram para o cargo de técnico administrativo, nas áreas de Administração e Comunicação, e 12 para o técnico em regulação de serviços de telecomunicação. As funções tinham o nível médio como requisito.

Já no nível superior as vagas foram distribuídas pelos cargos de analista administrativo (20), nas áreas de Arquitetura, Direito e Engenharia Civil, e especialista em regulação de serviços de telecomunicação (48), nas especialidades de Economia e Contabilidade, entre outras.

Com organização do Cebraspe, o concurso foi composto por provas objetiva, discursiva e de títulos. No exame de múltipla escolha foram cobradas 120 questões, sendo elas de Conhecimentos Básicos (50) e Específicos (70).