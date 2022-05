Concurso Basa 2021 é homologado e convocará novos técnicos

O Banco da Amazônia divulgou nesta segunda-feira, 16, o resultado final e a homologação do concurso Basa 2021. A seleção visa o preenchimento de 1.158 vagas de técnico bancário e técnico científico.

O resultado final homologado foi publicado de acordo com o modo de concorrência e foi publicado já com a nota definitiva do candidato, após todas as fases e recursos.

A partir de agora, começará a contar o prazo de validade da seleção e as convocações começarão a ser feitas pelo Basa.

Todas as oportunidades deste concurso são efetivas. Entretanto, o provimento das mais de 1,1 mil vagas se dividirá entre imediato e cadastro de reserva, sendo:

219 vagas para provimento imediato; e

e 936 para o preenchimento de um cadastro de reserva.

As vagas imediatas serão preenchidas o quanto antes. Já quem figurar no cadastro poderá ser convocado enquanto durar a validade, que será de um ano, contado a partir da homologação do resultado final e podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.

Concurso Basa recebeu mais de 89 mil inscritos

De acordo com a Fundação Cesgranrio, a banca organizadora , o concurso do Basa de 2021 registrou 89.606 inscrições deferidas, sendo 88.152 para técnico bancário e 1.454 para técnico científico da área de Tecnologia da Informação (TI).

Os candidatos passaram por prova objetiva, como método avaliatório. O exame teve caráter eliminatório e classificatório.

Para ambos, foram cobradas 60 questões na prova objetiva, sendo 30 de Conhecimentos Básicos e 30 de Conhecimentos Específicos

O que faz um técnico do Basa?

Veja a seguir quais são as atribuições do técnico bancário e do técnico científico, que são contemplados no novo concurso Basa:

Técnico bancário

Específicas: executar atividades relacionadas ao serviço bancário, tais como: empréstimos, captação de recursos, atendimento ao público, redação de correspondências, lançamentos contábeis, conferência de documentos e de relatórios, controles estatísticos, participação em planos, em programas e em projetos e elaboração de estudos na respectiva área de atuação.

Gerais: desenvolver atividades de natureza técnica – administrativa voltadas aos processos internos da organização.

Técnico científico

Específicas: desempenhar atividades relacionadas ao ciclo de vida de desenvolvimento de projetos de sistemas: levantamento de requisitos, modelagem, especificação, análise, etc.; apoiar os usuários/gestores de negócio quando do registro da demanda à área de TI; gerenciar as manutenções corretivas e evolutivas nos sistemas em produção; desenvolver aplicativos em ambiente WEB (Java, Dot.net, e PHP); administrar, testar, homologar e documentar os sistemas de informação; desenvolver estudos de viabilidade técnica dos sistemas, prestar suporte técnico a incidentes (erros) em sistemas 2º e 3º níveis, extrair informações legais e gerenciais dos sistemas; criar relatórios automatizados; avaliar e propor correções definitivas e/ou melhorias nos sistemas; demandar e subsidiar a área de infraestrutura e produção nas implantações dos sistemas; analisar documentação de modelo de dados e especificações físicas dos bancos de dados; analisar e ajustar os níveis de fragmentação dos bancos de dados; configurar e disponibilizar o ambiente de bancos de dados; criar e gerenciar as permissões em bancos de dados; instalar SGBD, seus componentes e outros aplicativos necessários; instalar, configurar e aplicar patches relacionados a banco de dados; monitorar as alterações em objetos de dados e nas estruturas de dados; monitorar eventos de segurança nos banco de dados; realizar backups, projeto lógico e físico de banco de dados, análise de desempenho de processamento envolvendo banco de dados; criar e administrar o modelo de dados corporativo; extrair informações (consultas) dos bancos/bases de dados para os gestores de negócio; verificar e zelar pela integridade do banco de dados ; e conceder e gerenciar as permissões de acesso