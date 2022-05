Concurso da Sesacre: secretária apresenta quantitativo de vagas, cargos e prazos

A secretária de Saúde do Acre (Sesacre), Paula Mariano, foi uma das convidadas do ContilNet nesta semana para um bate-papo sobre diversos assuntos envolvendo uma das pastas mais importantes do Governo do Estado.

Na ocasião, a gestora falou sobre a situação epidemiológica do Acre no combate à Covid-19, a identificação da variante Ômicron XQ no Brasil – como uma ameaça ao Estado – e o registro de um caso de sarampo no interior, além das medidas que estão sendo adotadas pela pasta.

Paula também tratou do concurso público da Saúde que deve ter seu edital lançado nos próximos dias. A secretária apresentou o quantitativo aproximado de vagas, quais profissões serão contempladas e disse que o Governo deve lançar, concomitantemente, um processo seletivo para beneficiar carreiras não abarcadas pelo concurso.

Confira a entrevista na íntegra: