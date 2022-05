Concurso ESA: Exército começa a escolher banca para aplicar prova

A Escola de Sargento das Armas deu início ao processo de escolha da banca do concurso ESA. A instituição deve ficar responsável apenas pela aplicação das provas, já que as inscrições já foram encerradas.

O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 25. A escolha ocorrerá por pregão eletrônico.

A entrega das propostas já iniciou. A abertura ocorrerá no dia 6 de junho. às 9h30. O anúncio da vencedora deve ser feito em breve.

Prova do concurso ESA está marcada para setembro

As primeiras provas do concurso ESA, objetivas e discursivas, estão marcadas para acontecer no dia 4 setembro. Ambas terão caráter eliminatório e/ou classificatório.

No caso da objetiva, ela poderá ser dividida em até seis partes, de acordo com a área pretendida pelo candidato, sendo:

1ª parte – Prova de Matemática (14 questões para áreas Geral/Aviação e dez para as áreas Música/Saúde);

2ª parte – Prova de Português (14 e dez questões, respectivamente);

3ª parte – Prova de História e Geografia do Brasil (12 e seis questões de cada disciplina para área Geral/Aviação e oito e quatro questões de cada disciplina para as áreas de Música/Saúde);

4ª parte – Prova de Inglês (dez questões objetivas para todas as Áreas);

5ª parte – Prova de Conhecimentos Específicos da área técnica de Enfermagem, na área de Saúde (12 questões) e Prova de Teoria Musical para a área de Música (12);

6ª parte – Prova de Português (questão única discursiva/redação).

Para ser aprovado, o candidato precisa conseguir obter, no mínimo, 50% de acertos do total das questões de cada uma das partes da prova, exceto a parte de Inglês, em que será preciso alcançar pelo menos 25% de acertos. Já na redação, será necessário alcançar nota igual ou superior a cinco.

Os aprovados serão convocados para as demais etapas, que serão compostas por:

avaliação de títulos;

exame de habilitação musical (para os candidatos da área de Música);

investigação social;

exame de aptidão física preliminar;

revisão médica;

exame de aptidão física definitivo;

comprovação através da heteroidentificação, para os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição.

Concurso ESA 2022/2023 tem 1.110 vagas de sargentos

O edital do concurso ESA 2023 trouxe a oferta de 1.110 vagas. A Escola de Sargento das Armas oportunidades para jovens de todo o Brasil, em várias áreas. As oportunidades são para quem possui o nível médio. Os ganhos em início de carreira são de R$3.825.

As 1.100 vagas são destinadas a candidatos de ambos os sexos, que concorrem da seguinte forma:

900 para os candidatos do sexo masculino (área Geral/Aviação) – sendo 180 destinadas à cota de negros;

105 para as candidatas do sexo feminino (área Geral/Aviação) – sendo 21 destinadas à cota de negros;

55 para os candidatos da área de Saúde, sendo 11 destinadas aos negros;

40 para área música, divididas entre os seguintes instrumentos:

~ Clarineta em MIB/Clarineta em SIB – seis vagas;

~ Saxhorne Barítono em SIB/Saxhorne Baixo em SIB – uma vaga;

~ Saxofone em MIB/Saxofone em SIB – uma vaga;

~ Tímpanos, Bombo, Pratos, Tarol e Caixa Surda – três vagas;

~ Trombone Tenor em SIB (de vara)/ Trombone Baixo em SIB (de vara) – dez vagas;

~ Trompete em MIB/SIB – Cornetim em SIB/Flueglhorne em SIB – 12 vagas; e

~ Tuba em MIB/Tuba em SIB – cinco vagas.

Quem for aprovado no concurso e no Curso de Formação e Graduação de Sargentos (CFGS) serão nomeados como 3º Sargento. A carreira, de acordo com o Portal da Transparência da CGU, tem remuneração de R$3.825.