Concurso Federal: veja editais abertos e vagas

O ano de 2021 trouxe importantes movimentações em editais de concursos públicos em âmbito nacional (concurso federal). Além dos certames que tiveram provas recentemente, há expectativas de que outros órgãos publiquem seus editais em 2022.

Estes certames costumam ofertar grandes números de vagas e salários atrativos, o que deixa a concorrência ainda maior. Por isso, é importante começar a preparação o quanto antes.

Editais publicados

Concurso EsFCEx Saúde

Foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 11 de maio, o edital EsFCEx Saúde (Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército) destinado à matrícula nos Cursos de Formação de Oficiais do Serviço De Saúde (CFO/S Sau).

Inscrições: de 14 de junho a 5 de julho.

Concurso IBGE

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) publicou nesta segunda-feira, 9/5, edital de processo seletivo ofertando 148 vagas em diversos cargos (concurso IBGE).

Inscrição: até 13 de maio

Concurso Federal: editais previstos

Concurso MCTI

Um novo concurso MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações) pode ocorrer em breve! Isso porque o secretário-executivo, Sergio Freitas de Almeida, enviou uma solicitação ao Ministério da Economia pedindo autorização para o preenchimento de 1.190 vagas.

Saiba mais!

Concurso STJ

Foi divulgada a portaria que nomeia os servidores que irão fazer parte da comissão responsável pela publicação do novo edital do concurso STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Concurso Emilio Ribas

Foi publicado no diário desta terça-feira, 19 de abril, a contratação do Instituto Quadrix como empresa responsável pelo novo concurso Emílio Ribas.

Concurso CFF

O próximo concurso do Conselho Federal de Fonoaudiologia (concurso CFF) já tem banca definida. O Instituto Quadrix foi escolhido como banca organizadora responsável pelo certame.

Concurso Receita Federal

O Senado Federal aprovou, nesta quinta-feira (28/4), o Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) 1/2022, que pode possibilitar a autorização de um novo concurso Receita Federal.

O PLN prevê a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 2,7 bilhões, sendo R$ 1,7 bilhão em favor de diversas despesas governamentais com pessoal, programas e encargos sociais.

Concurso INSS

Um novo pedido de concurso INSS foi feito pela autarquia. Na solicitação encaminhado ao Ministério da Economia, o Instituto Nacional do Seguro Social pediu edital para 7.830 vagas.

Concurso MPU

A realização de um novo concurso MPU pode ficar para o próximo ano. O certame de 2018 teve a prorrogação da suspensão do prazo de validade, que voltará a correr apenas em janeiro de 2022.

Concurso Senado

O novo concurso Senado está cada vez mais próximo de ser realizado. Isso porque, recentemente, o certame teve sua comissão formada e os próximos passos, agora, serão a escolha da banca organizadora e a publicação do edital.

Concurso PF

De acordo com resposta da Polícia Federal ao Direção Concursos, o pedido de novo concurso público para área administrativa (concurso PF Administrativo) ainda não recebeu parecer do Ministério da Economia. O pedido pediu a realização de novo edital para 557 vagas.

Concurso Bacen

Temos uma boa notícia para você que aguarda um novo concurso Bacen. O certame está caminhando e é tratado como uma das prioridades pelo Ministério da Economia.

Concurso Embrapa

O senador Chico Rodrigues (DEM-RR) solicitou, por meio de pronunciamento realizado no dia 6 de outubro, que o Ministério da Economia autorize a realização de um novo concurso Embrapa para pesquisadores e técnicos.

Clique aqui para mais informações!

Concurso ATA

Além do mais recente pedido para a Receita Federal, o Ministério da Economia também requisitou um novo concurso para cargos de nível médio e nível superior, conhecido como concurso ATA .

Foram 1.270 vagas ao todo, distribuídas em 1.000 para Assistente Técnico Administrativo e 270 para Analista Técnico Administrativo.

Concurso ANA

Um novo concurso para Agência Nacional de Águas (concurso ANA) foi solicitado ao Ministério da Economia por meio de ofício encaminhado à diretora do Departamento de Provimento e Movimentação de Pessoal, Luiza Lemos Roland.

A expectativa é de 62 vagas de nível superior.

Concurso ANEEL

A Agência Nacional de Energia Elétrica (concurso Aneel) solicitou ao Ministério da Economia a autorização para o preenchimento de 169 vagas em cargos de níveis médio e superior.

Concurso Incra

O TCU tornou público que é imperioso, após denúncia de irregularidades no processo seletivo (PSS) para contratação de 1.259 temporários, que o Instituto Nacional de Colonização Agrária se abstenha, ou seja, não realize o PSS, e recomponha seu quadro funcional através de concurso Incra para efetivos.

Concurso ANS

A Agência Nacional da Saúde (ANS), em resposta à equipe de jornalismo do Direção Concursos, que está se adaptando às novas diretrizes e que ainda não protocolou pedido para a realização de um novo concurso ANS.

Segundo resposta, há 81 cargos vagos na ANS.

Concurso CVM

Ao jornal Correio Braziliense, o presidente do Sindicato Nacional dos Servidores da Comissão de Valores Mobiliários (SindCVM), Hertz Viana Leal, destacou a necessidade de realização de um novo concurso público para CVM.

Concurso STN

A Secretaria do Tesouro Nacional solicitou 120 vagas para Auditor Federal de Finanças, cargo de nível superior, para um novo concurso STN. Ainda não há informações sobre publicação do edital.

O último certame ocorreu em 2012 e ofereceu 255 vagas no total.

Concurso ANVISA

Um novo concurso para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (concurso ANVISA) foi solicitado ao Ministério da Economia.

O diretor confirmou que a previsão é de que sejam autorizadas, pelo menos, 94 vagas em cargos ainda não especificados.