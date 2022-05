Concurso Funai 2023: novo pedido de edital é confirmado

A Fundação Nacional do Índio confirmou o envio de um novo pedido de concurso Funai, com vagas efetivas, para o Ministério da Economia.

O quantitativo e os cargos solicitados, no entanto, ainda não foram confirmados. Mas, a Funai adianta que esse número pode sofrer alterações, caso o concurso seja autorizado.

“A Fundação Nacional do Índio atualmente não possui autorização para a realização de concurso público, não sendo possível confirmar as vagas previstas para cada unidade, tendo em vista ainda que poderá ser autorizado com número de vagas menor ao solicitado”, disse a Fundação.

Ainda segundo a Funai, apesar do quantitativo não revelado, dentre as vagas solicitadas, estão previstos cargos que poderão possibilitar eventual recomposição da força de trabalho da Fundação.

Vale lembrar que o número e os cargos solicitados devem ser superiores ao pedido feito no ano passado. Na época, foram solicitadas 1.043 vagas de níveis médio, técnico e superior.

No caso das oportunidades de nível superior, as oportunidades foram para os seguintes cargos:

administrador;

antropólogo;

arquiteto;

arquivista;

assistente social;

bibliotecário;

contador;

economista;

enfermeiro;

engenheiro;

engenheiro Agrônomo;

engenheiro Florestal;

estatístico;

geógrafo;

indigenista especializado;

médico;

médico Veterinário;

odontólogo;

pesquisador;

psicólogo;

sociólogo;

técnico em assuntos educacionais;

técnico em comunicação social; e

zootecnista.

No nível intermediário, o pedido foi para os cargos de técnico em contabilidade, que exige diploma de curso técnico na função, e agente em indigenismo, que requer apenas o nível médio completo.

Para essas carreiras, segundo dados de junho de 2019, os ganhos podem chegar a R$6.420,87 (nível superior) e a R$5.349,07 (médio).

Último concurso Funai foi realizado em 2016

O último concurso Funai foi realizado em 2016. Na época, a oferta inicial foi de 220 vagas, mas segundo informações do órgão, foram convocados todos os aprovados e mais 50% dos classificados excedentes.

As oportunidades foram todas para o nível superior, nos cargos de contador, engenheiro agrônomo, engenheiro (agrimensor e civil) e indigenista especializado.

Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetiva e discursiva. As disciplinas cobradas abrangiam Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

A parte específica variava de acordo com a vaga concorrida. Já os Conhecimentos Gerais englobavam: