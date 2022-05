Concurso IBGE: 7 editais de efetivos para continuar estudando

O concurso IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para os cargos de Recenseador e Agente Censitário Municipal acabou de ter seu resultado divulgado.

Ao todo, o certame ofertou 206.981 vagas temporárias em todo o país.

Pensando nos concurseiros que não foram aprovados nesta seleção e até mesmo naqueles que foram aprovados no concurso IBGE, mas estão em busca de um cargo efetivo, o Direção Concursos preparou esta matéria com 7 concursos de nível médio abertos e previstos.

Confira, a seguir, a lista de editais de nível médio abertos e previstos para que você possa aproveitar seus estudos para o concurso IBGE e continuar estudando até conquistar sua vaga em um cargo efetivo!

Concurso PM CE

Um novo concurso PM CE (Polícia Militar do Ceará) está a caminho! O anúncio foi feito pela governadora do Ceará, Izolda Cela na última quinta-feira, 19/5.

Serão ofertadas 1.000 vagas para soldados em novo concurso público para a Polícia Militar do Ceará. O cargo exige o nível médio de escolaridade e a remuneração é de até R$ 4,5 mil iniciais, de acordo com o último certame realizado em 2021.

Último edital do concurso PM CE

Concurso TRT4

O edital do concurso TRT4 (TRT RS) já está publicado ofertando 7 vagas imediatas para o cargo de Técnico, de nível médio, além de outras vagas para formação de cadastro reserva. O edital também conta com oportunidades para o cargo de Analista, de nível superior.

Os candidatos interessados poderão se inscrever até o dia 31 de maio, através do site da banca Fundação Carlos Chagas (FCC). As remunerações iniciais para Técnicos podem chegar a até R$ 7 mil!

Confira o edital na íntegra aqui!

Concurso Adasa

O edital do concurso Adasa (Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal) foi retomado após período de suspensão e as inscrições poderão ser feitas até o dia 31 de maio.

O certame oferta 25 vagas imediatas, sendo 7 vagas imediatas e outras 14 vagas para cadastro reserva para o cargo de Técnico de Regulação de Serviços Públicos, de nível médio de escolaridade. A remuneração é de R$ 4.300,00.

Confira o edital completo aqui!

Concurso MP PA

Foi publicado o edital do concurso MP PA (Ministério Público do Pará) com a oferta de 169 vagas imediatas e remuneração de até R$ 4 mil.

Os interessados nas vagas ofertadas podem se inscrever no portal da Consulplan, banca organizadora do edital, entre os dias 23 de maio a 23 de junho de 2022.

Confira o edital completo aqui!

Concurso FURG RS

Foi publicado o edital do concurso FURG RS (Universidade Federal do Rio Grande) com a oferta de 5 vagas imediatas para o cargo de Assistente de Administração, que exige nível médio de formação.

Os interessados podem se inscrever no portal da própria instituição até o dia 14/6. Para homologar a inscrição é necessário ainda pagar uma taxa de R$ 70,00.

Confira o edital completo aqui!

Concurso Detran DF

A publicação do novo edital para o concurso Detran DF (Departamento de Trânsito do Distrito Federal) é iminente!

Além da banca organizadora já ter sido definida (IBFC), o diretor-geral do Detran DF, Thiago Nascimento, confirmou a publicação do edital até junho.

Das 123 vagas a serem ofertadas, 89 vagas serão para o cargo de Técnico, de nível médio, além de outras 151 vagas para cadastro reserva.

Link do último edital para Técnico (antigo Auxiliar)

Concurso PM BA

Um novo concurso PM BA (Polícia Militar do estado da Bahia) foi anunciado pelo governador Rui Costa. De acordo com o chefe do executivo estadual, a previsão é de oferta para 2 mil vagas para a carreira de Soldado.

O anúncio de novo edital foi realizado durante solenidade de formatura de aprovados no último edital, realizado em 2019. Veja todos os detalhes aqui!

O cargo exige nível médio e, de acordo com o último edital, a remuneração inicial foi de R$ 3,4 mil.

Confira o último edital aqui!