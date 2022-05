Concurso IBGE: Instituto explica editais e lista de não eliminados

Na última semana, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística publicou dois editais complementares, com vagas para atuação no Censo 2022. Em resposta à Folha Dirigida, a autarquia explicou a abertura das novas vagas, mesmo após a realização do concurso IBGE, com mais de 206 mil oportunidades em todo país.

A demanda ocorreu após a divulgação do último edital complementar, no dia 25 deste mês. Nele, o Instituto oferece 220 vagas, sendo 56 no cargo de agente censitário municipal e 164 como agente censitário supervisor, ambos de nível médio.

As oportunidades estão distribuídas por 15 estados brasileiros e foram oferecidas no recente concurso IBGE, que conta com 19.174 classificados para tais funções, além de 117.772 candidatos não eliminados, ou seja, que têm chances de convocação.

Em resposta à Folha Dirigida, o IBGE explicou que o edital complementar do dia 25 de maio visa preencher vagas em localidades que não tiveram aprovados em número suficiente, “apesar de haver mais de 100 mil candidatos não eliminados no processo em geral”.

“As contratações são feitas por localidade. Estes mais de 100 mil são de localidades com vagas preenchidas. E o novo edital é para localidades com vagas não preenchidas”, disse o IBGE.

No caso do edital complementar publicado no último dia 25, os aprovados no cargo de agente censitário municipal terão ganhos iniciais de R$2.100, enquanto os supervisores receberão R$1.700.

Em ambos os casos, a jornada será de 40 horas, e, além do salário, os aprovados terão direito aos auxílios alimentação, transporte e pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.

Confira os últimos editais complementares do IBGE

Este foi o quinto edital complementar publicado este mês pelo IBGE. Na última terça-feira, 24, o Instituto abriu 133 vagas para o cargo de agente censitário de informática.

A seleção visa complementar o edital do concurso IBGE de 2021, que contou com 1.781 vagas temporárias para a carreira.

O Instituto também já havia publicado outro documento, desta vez referente ao concurso IBGE de 2019, contendo 106 vagas nos cargos de agente censitário operacional (97) e coordenador censitário de subárea (nove).

O IBGE também ofereceu mais 25 vagas oriundas do concurso de 2021, que contou com 6.500 oportunidades e duas bancas.

Já no último dia 10, foi a vez de preencher os cargos que ficaram vagos após a seleção de agente censitário de pesquisa por telefone, no Rio de Janeiro.

Inscrições abertas até dia 31 de maio e 1º de junho

As inscrições para o edital complementar do concurso IBGE 2022, para agentes municipais e supervisores, seguem abertas até o dia 1º de junho. Já o prazo para o processo para o agente de informática termina na próxima terça, 31.

As inscrições para ambos os processos devem ser realizadas de forma online, preenchendo o formulário de inscrição no site do IBGE , sem cobrança de taxa.

Junto ao formulário, o candidato deve anexar as cópias da sua documentação (identidade e titulação acadêmica). A análise dos títulos será classificatória. O resultado final está previsto para o dia 20 de junho.

Segundo o IBGE, a previsão de duração do contrato é de até cinco meses, podendo ser prorrogada.

Concurso IBGE para efetivos foi solicitado ao ME

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística solicitou um novo concurso IBGE, com 2.503 vagas efetivas. A solicitação foi encaminhada, em abril, ao ministro da Economia, Paulo Guedes.

A pasta é responsável por avaliar solicitações de concursos públicos, que podem ser autorizadas até 2023. Já os órgãos e autarquias devem enviar seus pedidos até maio deste ano, quando termina o prazo para tais requerimentos.

Conforme o pedido encaminhado, o IBGE solicita o preenchimento de 2.503 vagas, que estão distribuídas pelos seguintes cargos:

analista de planejamento, gestão e infraestrutura e tecnologista em informações geográficas e estatísticas (1.004 vagas);

pesquisador em informações geográficas e estatísticas (11); e

técnico em informações geográficas e estatísticas (1.488).

O pedido também traz a previsão de gastos com salários, caso o concurso seja autorizado para os cargos acima, sendo eles: R$8.488,47 (analista), R$9.389,06 (pesquisador) e R$3.677,27 (técnicos).

Segundo o IBGE, ao longo dos últimos anos, a autarquia vem sofrendo progressiva redução do seu quadro de servidores, em decorrência de exonerações, falecimentos e, especialmente, aposentadorias.

“O concurso mais recente foi realizado em 2015 e, mesmo com essas reposições, não foi possível garantir um quadro mínimo para a manutenção das atividades desta instituição”, diz o IBGE.

Ainda segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Além da situação alarmante de redução do seu quadro de pessoal, 25% do total de servidores já pode requerer aposentadoria.

“Esse quantitativo pode ser ainda maior, uma vez que, para esse levantamento, foi computado, exclusivamente, o tempo de trabalho no IBGE registrado no SIAPE (sem considerar o tempo de contribuição destes servidores fora desta Fundação)”, explica a autarquia.