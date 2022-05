Concurso IBGE tem mais de 205 mil candidatos não eliminados

Na última sexta-feira, 20, foi publicado o resultado final do concurso IBGE, que visa ao Censo Demográfico 2022. Ao todo, 145 mil candidatos foram classificados, enquanto mais de 205 mil estão entre os não eliminados.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os candidatos aprovados dentro do número de vagas serão chamados para o treinamento. Desta forma, nesse primeiro momento, apenas os 145 mil classificados estão previstos no chamamento.

Os demais candidatos aprovados, ou seja, aqueles que foram considerados “não eliminados”, serão mantidos em lista de espera, podendo ser chamados posteriormente, de acordo com o edital.

“O treinamento para recenseadores terá caráter eliminatório e classificatório e será realizado pelo IBGE em duas etapas: autoinstrução e presencial”, revelou o IBGE.

Apesar dos não eliminados não terem suas convocações confirmadas, nesse primeiro momento, o número de candidatos classificados em relação ao quantitativo de vagas oferecido ficou abaixo do esperado.

Conforme o edital, 183.021 vagas foram abertas para o cargo de recenseador, de nível fundamental, mas, apenas 126.360 candidatos foram classificados para essa função.

Já entre os agentes, 19.174 estão classificados, sendo que a soma dos cargos de agente censitário supervisor (18.420) e agente censitário municipal (5.450) é de 23.870 oportunidades. Desta forma, tudo indica que os concorrentes não eliminados serão convocados.

Entenda situação dos não eliminados

Em abril deste ano, os editais para agentes e recenseadores do concurso IBGE foram retificados, eliminando a restrição ao número de aprovados.

Segundo o documento, foram eliminados os critérios com base no anexo II do Decreto 9.739/2019 . A norma restringia a quantidade de vagas pelo número máximo de candidatos aprovados.

Desta forma, todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas foram considerados classificados, enquanto os aprovados fora do número de vagas são considerados eliminados, tendo chances assim de ocuparem os cargos.

Concurso IBGE ofereceu mais de 206 mil vagas

Ao todo, o concurso IBGE ofereceu 206.891 vagas temporárias em todo o país, sendo elas para os seguintes cargos:

nível fundamental : recenseador (183.021 vagas);

: recenseador (183.021 vagas); nível médio: agente censitário supervisor (18.420 vagas) e agente censitário municipal (5.450 vagas).

As oportunidades oferecem ganhos mensais de R$1.700 para o agente supervisor e R$2.100 para o agente municipal. Com o auxílio-alimentação de R$458, os valores serão elevados para R$2.158 e R$2.558, respectivamente.

Esses contratados também terão direito ao auxílio-transporte e ao auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.

No caso do recenseador, a remuneração será por produção, calculada por setor censitário, por unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. Confira aqui o simulador!

A jornada de trabalho recomendável para o recenseador é de, no mínimo, 25 horas, além da participação integral e obrigatória no treinamento. Já os agentes irão atuar 40 horas semanais, oito horas por dia.

O contrato dos agentes terá duração de cinco meses, enquanto o recenseador irá trabalhar, inicialmente, por três meses. Em ambos os casos, os contratos poderão ser prorrogados com base nas necessidades do IBGE.

IBGE vai visitar mais de 70 milhões de domicílios no Censo 2022

A partir do dia 1º de agosto, estima-se que 215 milhões de habitantes, em mais de 70 milhões de domicílios, serão visitados pelos recenseadores nos 5.570 municípios do país.

O Censo revelará as características dos domicílios, identificação étnico-racial, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, deficiência, migração interna ou internacional, educação, deslocamento para estudo, trabalho e rendimento, deslocamento para trabalho, mortalidade e autismo.

Realizada a cada dez anos, a pesquisa é a principal fonte de referência sobre as condições de vida da população em todos os municípios do país.