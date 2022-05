Concurso IFAM: extrato de contrato publicado; edital iminente

Foi publicado o extrato de contrato que confirmou a Fundação de Apoio a Educação e Desenvolvimento Tecnológico como banca organizadora do próximo concurso IFAM (Instituto Federal do Amazonas).

A expectativa agora fica pela publicação do novo edital de concurso público para os interessados aos cargos da carreira de técnico-administrativo em educação e de professor do ensino básico que serão ofertados.

O último concurso IFAM foi realizado em 2019. Sob organização do Ideacan, o certame foi destinado ao preenchimento de 49 vagas para o quadro de Técnico-Administrativo. Veja as especialidades que foram contempladas no certame:

Nível médio/técnico Assistente de Alunos – 6 vagas Assistente em Administração – 6 vagas Técnico de Laboratório em Informática – 1 vaga Técnico de Tecnologia da Informação – 2 vagas Técnico em Agropecuária – 3 vagas Técnico em Audiovisual – 3 vagas Técnico em Edificações – 2 vagas Técnico em Eletrotécnica – 1 vaga Técnico em Enfermagem – 1 vaga



Nível superior Administrador – 5 vagas Analista de Tecnologia da Informação – 2 vagas Auditor – 3 vagas Bibliotecário Documentalista – 4 vagas Contador – 1 vaga Médico – Clínico Geral – 1 vaga Médico – Psiquiatria – 1 vaga Médico Veterinário – 1 vaga Nutricionista – 1 vaga Pedagogo – 2 vagas Produtor Cultural – 1 vaga Psicólogo – 1 vaga Relações Públicas – 1 vaga



Os aprovados no concurso IFAM fizeram jus a salários que variaram de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66. Vale a pena ressaltar que somados aos salários, ainda foi adicionado alguns benefícios, como:

a) Percentual de Incentivo à Qualificação para os candidatos que possuam escolaridade superior à exigência para ocupação do cargo;

b) Auxílio Pré-Escolar no valor de R$ 321,00 (trezentos e vinte e um reais) para dependentes com idade inferior a 06 anos; e

c) Auxílio-Alimentação, estipulado em R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais).

Resumo concurso IFAM