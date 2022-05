Concurso Mapa 2022: lista de inscritos sai nesse mês maio

O concurso Mapa encerrou as inscrições na última segunda-feira, 2. Também já foi divulgado o resultado do pedido de isenção. As provas, por sua vez, serão aplicadas ainda neste semestre.

A próxima data do concurso será a divulgação da lista preliminar de inscritos, ainda em maio.

Confira as próximas datas do concurso Mapa 2022

Divulgação da lista de inscritos preliminares (PCD + Atendimento Especial + Geral + Cotistas Negros) 16/05/2022

Prazo para recursos de inscritos preliminares (PCD + Atendimento Especial + Geral + Cotistas Negros) 17 e 18/05/2022

Divulgação da lista de inscritos definitivos (PCD + Atendimento Especial + Geral + Cotistas Negros) 25/05/2022

Divulgação dos locais de prova 27/05/2022

Aplicação das Provas Escritas Objetivas 05/06/2022

Divulgação do Gabarito Preliminar e dos Cadernos das Provas Objetivas 06/06/2022

Prazo para interposição de recursos contra o Gabarito Preliminar das Provas Objetivas 07 e 08/06/2022

Divulgação do Gabarito Definitivo das Provas Objetivas 28/06/2022

Resultado Preliminar das Provas Objetivas 28/06/2022

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar das Provas Objetivas 29 e 30/06/2022

Resultado Definitivo das Provas Objetivas 08/07/2022 Edital de Convocação para a Prova de Títulos 08/07/2022

Edital de convocação para a avaliação biopsicossocial e para o procedimento de heteroidentificação 08/07/2022

Prazo para envio dos Títulos 15/07/2022

Período de realização da avaliação biopsicossocial e do procedimento de heteroidentificação 22 a 24/07/2022

Resultado preliminar da avaliação biopsicossocial e do procedimento de heteroidentificação 26/07/2022

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da avaliação biopsicossocial e do procedimento de heteroidentificação 27 e 28/07/2022

Resultado Preliminar da Prova de Títulos 27/07/2022

Interposição de recursos contra o resultado preliminar da Prova de Títulos 28 e 29/07/2022

Como serão as provas do concurso Mapa?

Marcadas para junho, as provas do concurso Mapa serão compostas por 60 questões, com a seguinte distribuição:

5 de Língua Inglesa;

10 de Raciocínio Lógico; e

30 de Conhecimentos Específicos.

Nesta primeira fase, todas as questões terão peso 1, com exceção de Conhecimentos Específicos, que terá peso 2.

+ Sem preencher vagas em concurso, IBGE publica edital complementar

Para ser considerado aprovado é necessário ter 50% de acertos em toda a prova.

Haverá, ainda, uma segunda e última fase composta por avaliação de títulos, cujo caráter será apenas classificatório.

Esta seleção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) é para vagas temporárias. Ao todo, são 360 vagas, sendo 60 imediatas e 300 para a formação de um cadastro de reserva.

Todas as oportunidades são para profissionais de Tecnologia da Informação e Comunicação. As chances são para quem tem nível superior. O salário é de R$8.300.