Concurso Marinha: divulgado edital para engenheiros; R$9 mil

A Marinha do Brasil publicou o edital do concurso para o Corpo de Engenheiros (CEM) de 2022 visando provimentos e formação no próximo ano. A oferta é de 24 vagas para graduados que podem concorrer em diversas especialidades da função. Leia os principais detalhes nesta matéria!

Veja o resumo deste concurso da Marinha engenheiros:

Órgão: Marinha do Brasil

Marinha do Brasil Edital: Corpo de Engenheiros (CEM)

Corpo de Engenheiros (CEM) Cargo: Primeiro-Tenente (várias especialidade de engenheiro)

Primeiro-Tenente (várias especialidade de engenheiro) Vagas: 24

24 Salário: R$9.070,60 (durante o curso)

R$9.070,60 (durante o curso) Requisito: nível superior

nível superior Inscrição: 4 a 17 de julho

4 a 17 de julho Taxa: R$140

R$140 Prova: 28/08 e 23/10

Saiba quantas vagas e cargos têm o concurso

O edital da Marinha para o Corpo de Engenheiros trouxe uma oferta de 24 vagas. Os candidatos entram como primeiro-tenente e poderão concorrer para as seguintes especialidades:

Cargos/Especialidades Total de vagas Vagas reservadas para candidatos negros Engenharia Aeronáutica 1 – Engenharia Civil 1 – Engenharia de Produção 1 – Engenharia de Sistemas de Computação 1 – Engenharia de Telecomunicações 2 – Engenharia Elétrica 4 1 Engenharia Eletrônica 3 1 Engenharia Mecânica 5 1 Engenharia Mecânica de Aeronáutica 1 – Engenharia Naval 3 1 Engenharia Nuclear 1 – Engenharia Química 1 –

O que é preciso para participar?

Para concorrer no concurso de engenheiros da Marinha é necessário ter o nível superior em engenharia ou arquitetura e urbanismo ou estar em fase de conclusão. Além disso, também é necessário outros requisitos:

ter menos de 35 anos de idade no dia 30 do mês de junho de 2023; e

ter altura mínima de 1,54 m e máxima de 2 m.

Além de ser aprovado em todas as etapas de seleção do concurso e estar em dia com as obrigações militares.

Como se inscrever no concurso de engenheiros?

As inscrições para o concurso do Corpo de Engenheiros da Marinha serão recebidas no período de 4 a 17 de julho, pela internet.

Para se candidatar, basta acessar o site da instituição e preencher o formulário com todos os dados.

Em seguida, o candidato deverá quitar a taxa de inscrição no valor de R$140, que poderá ser pago até o dia 21, também de julho.

Quais serão as etapas de seleção?

Todos os candidatos ao concurso de engenheiros da Marinha serão avaliados através de várias etapas, até o término do concurso, sendo elas:

Provas escritas objetiva e discursiva de Conhecimentos Profissionais;

Redação;

Tradução de Texto;

Haverá, ainda, os eventos Complementares (EVC) constituídos de:

Verificação de Dados Biográficos (VDB);

Inspeção de Saúde (IS);

Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i);

Prova de Títulos (PT);

Avaliação Psicológica (AP);

Verificação de Documentos (VD); e

Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH).

Para finalizar o concurso, o candidato passará pelo Período de Adaptação (PA).

Quando serão realizadas as etapas?

Algumas datas já foram divulgadas pela Marinha, confira:

► Prova Escrita Objetiva de Conhecimentos Profissionais e Redação – 28 de agosto;

► Prova Escrita Discursiva de Conhecimentos Profissionais e Tradução de Texto em Inglês – 23 de outubro

► Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i) – 23/02 a 06/03 de 2023

► Entrega dos títulos para a Prova de Títulos (PT) – 28/02 a 1º de março de 2023

As provas escritas objetiva e discursiva de Conhecimentos Profissionais, a Redação, e a tradução de texto terão caráter eliminatório e classificatório. O restante, caráter eliminatório. A data de início do curso de formação ainda será definida.