Concurso Ministério da Justiça: novo pedido é enviado para 721 vagas

Um novo concurso Ministério da Justiça foi solicitado ao Governo Federal. O pedido feito neste ano é destinado a prover 721 vagas em cargos de níveis médio e superior, no quadro da área de apoio.

O ofício, ao qual Folha Dirigida teve acesso, foi encaminhado à pasta econômica e está assinado pelo secretário executivo do MJSP, Antônio Ramirez Lourenzo.

Das 721 vagas, são:

170 cargos de Analista Técnico de Políticas Sociais da Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais; e

de Políticas Sociais da Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais; e 551 cargos de níveis superior e médio do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (PGPE).

Veja a seguir a disitribuição das 551 vagas de níveis médio e superior solicitadas pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública:

► administrador: oito vagas;

► analista técnico-administrativo: 129 vagas;

► arquiteto: uma vaga;

► arquivista: duas vagas;

► assistente social: uma vaga;

► contador: quatro vaga;

► economista: cinco vagas;

► enfermeiro: uma vaga;

► engenheiro: sete vagas;

► estatístico: uma vaga;

► médico: quatro vagas;

► psicólogo: três vagas;

► sociólogo: duas vagas;

► técnico em assuntos educacionais: 19 vagas;

► técnico em comunicação social: cinco vagas;

► agente administrativo: 355 vagas; e

► técnico em contabilidade: quatro vagas.

Vale lembrar que, em 2020, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública realizou um pedido similar de concurso, para os mesmos cargos. Na ocasião, foram solicitadas 365 vagas.

Em 2021, a pasta confirmou que também realizaria um pedido de concurso, mas não revelou o quantitativo de vagas. Para publicar o edital com chances efetivas, o MJSP aguarda por aval da pasta econômica.

Último concurso Ministério da Justiça aconteceu em 2013

Há algum tempo, o Ministérioi da Justiça e da Segurança Pública vem realizando apenas processos seletivos para temporários. Isso porque não recebeu aval para prover cargos efetivos. O último concurso, de fato, foi realizado em 2013.

+ Concurso PF Administrativo: pedido está no Ministério da Justiça

Caso ocorra o de 2022, será o primeiro após a unificação da pasta, que passou de Ministério da Justiça para Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Apenas como MJ o último concurso há nove anos, cuja validade já foi expirada. Foram oferecidas 125 vagas para cargos de nível superior.

A seleção foi organizada pelo Cebraspe, o antigo Cespe. O último concurso contou com provas objetiva e discursiva, sendo ambas com caráter eliminatório e classificatório. As disciplinas cobradas foram: