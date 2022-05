Concurso PF e PRF: chamada de mais 1.250 aprovados é autorizada

O decreto que autoriza a chamada de mais aprovados nos concursos da PF e PRF foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 26. Desta forma estão autorizadas oficialmente a nomeação de mais 1.250 candidatos que participara das seleções.

Do total de vagas autorizadas, são 625 para a Polícia Rodoviária Federal e outras 625 para a Polícia Federal, sendo para 53 delegados, 382 agentes, 172 escrivães e 18 papiloscopistas.

Na noite da última quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro já havia informado que tinha assinado o decreto dando aval para as convocações excedentes.

“Acabei de assinar dois decretos que autorizam então, por parte da PF e da PRF, iniciar o curso de formação para 625 policiais federais e 625 policiais rodoviários federais. Eu sempre digo que o trabalho deles é excepcional para o Brasil e merecem o reconhecimento por tudo isso, no combate ao crime, aos ilícitos, no combate de tráfico de drogas, de apreensão. Então um trabalho fantástico. Eles são lucrativos para o Brasil. O reconhecimento é importante e a gente espera no momento certo poder garantir materialmente até o reconhecimento aos policiais federais e rodoviários federais”, disse.

Concursos da PF e PRF ofereceram 3 mil vagas

Divulgados em janeiro de 2021, os editais dos concursos PF e PRF oferecem 3 mil vagas, sendo 1.500 para cada corporação. Já na época do lançamento do edital, Bolsonaro prometeu chamar, pelo menos, 500 excedentes em cada polícia.

No concurso PRF, todas as oportunidades são para o cargo de policial rodoviário federal. A carreira é destinada aos candidatos com nível superior em qualquer área. É preciso, ainda, ter carteira nacional de habilitação (CNH) na categoria B ou superior.

Já o concurso PF tem oferta de 1.500 vagas imediatas e efetivas.

Os cargos possuem jornada de trabalho de 40 horas semanais e a distribuição das vagas imediatas por cargo é a seguinte:

Agente de polícia – 893 vagas

– 893 vagas Escrivão de polícia – 400 vagas;

– 400 vagas; Papiloscopista policial federal – 84 vagas;

– 84 vagas; Delegado de polícia – 123 vagas.

Todas as vagas do concurso PF são para graduados, com nível superior.

Novo pedido de concurso PF para administrativos

A Polícia Federal já pode estar preparando um novo concurso PF, sendo desta vez para a área administrativa.

O pedido solicitando a autorização de vagas foi enviado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. No total, foram solicitadas 600 vagas, e cabe ao MJSP conduzir a solicitação ao Ministério da Economia até o próximo dia 31 de maio.

Entre as carreiras pedidas está a de agente administrativo, cargo que tem como requisito apenas o nível médio e tem ganhos de R$4.710,76, inicialmente.

A PF não confirma oficialmente os cargos contemplados no pedido, tampouco o quantitativo de vagas por carreira. Mas, em consulta no SEI é possível observar que a solicitação seria para 677 vagas, sendo 494 para agente administrativo e 183 para cargos de nível superior.