Concurso PRF: edital com 5 mil vagas e provas até março de 2023? Veja!

Foi encaminhado ao ministro da Justiça, Anderson Torres, um novo pedido de concurso PRF (Polícia Rodoviária Federal) para 5 mil vagas! O documento, obtido com exclusividade pelo Direção Concursos, mostra detalhes importantes e, entre eles, um possível cronograma de etapas com provas objetivas previstas para serem aplicadas até março de 2023.

No documento, o diretor-geral da PRF, Silvanei Vasques, explica que o motivo se deve ao projeto de reestruturação do órgão que está em tramitação. Na reorganização está prevista a majoração do quadro legal de pessoal da PRF, o que possibilita a demanda por ampliação do efetivo.

Outro ponto, também destacado pelo diretor-geral, está na diferença entre o atual número de servidores (12.359 funcionários) em comparação com a recomendação feita pelo TCU (18.172 funcionários).

Para atingir a recomendação do tribunal, o pedido vê como necessário o provimento de 5 mil vagas, com convocações divididas em quatro turmas de 1.250 aprovados. Veja:

Mas para ser possível a execução do cronograma demonstrado acima, além de aprovação do pedido pelo ministro da Justiça, é necessário o início dos preparativos pelo edital já em 2022.

Conforme demonstrado pelo documento, o concurso PRF teria início no mês de setembro. A realização da primeira etapa do certame ocorreria entre os meses de novembro de 2022 a março de 2023:

A estimativa de impacto financeiro no provimento das vagas solicitadas foi também foi reforçada pelo ofício:

2023: R$ 143.055.228 – provimento de 1.250 policiais em julho e mais 1.250 em dezembro de 2023;

2024: R$ 600.696.254 – provimento de 1250 policiais em junho e mais 1.250 policiais em novembro de 2024;

2025: R$ 850.790.284; e

2026: R$ 857.388.258.

Vale a pena ressaltar que o pedido também demonstra a projeção de aposentadorias de servidores. De acordo com o diretor-geral do órgão, a previsão de aposentadorias até 2026 é de 2.184 policiais. Veja:

O pedido não só ressalta a importância do reforço do efetivo para sustentar a demanda das atividades da instituição, mas também reforça o impacto econômico que a atividade da PRF no combate ao crime: