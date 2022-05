Concurso público: 3 editais publicados nesta quarta-feira (18/5)

Novos editais de concurso público foram divulgados nesta quarta-feira, 18 de maio, com vagas para todos os níveis de escolaridade.

Concurso CRMV DF

Foi publicado o edital do concurso CRMV DF (Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal) para os cargos de Agente Administrativo e Agente de Fiscalização.

O certame oferta, ao todo, 1 vaga imediata, além de 26 oportunidades para cadastro reserva aos cargos de Agente Administrativo e Agente de Fiscalização.

Os aprovados no certame farão jus a salários iniciais no valor de R$ 2.000,00 para uma jornada de 40h semanais.

Os interessados no edital CRMV DF podem se inscrever de hoje (18/5) até o dia 6/7 no portal do Instituto Ibest, banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 50,00.

Concurso UFPA – PA

A Universidade Federal do Pará (UFPA) publicou edital de processo seletivo ofertando 5 vagas para o cargo de Professor, em diversas áreas. É exigido o nível superior de escolaridade.

As remunerações variam entre R$3.130,85 e R$5.831,21, com jornadas de trabalho de 40 horas semanais.

Os candidatos poderão realizar as inscrições entre os dia 20 e 30 de maio, através do site da UFPA. A taxa é no valor de R$80,00.

Concurso Prefeitura de Modelo – SC

Foi publicado pela prefeitura de Modelo, do Estado de Santa Catarina, edital de concurso público com a oferta de 2 vagas imediatas, além de outras vagas para formação de cadastro reserva, em cargos de nível superior de escolaridade.

As oportunidades são para os cargos de Engenheiro Civil (1) e Médico Veterinário (1), com remunerações que variam entre R$2.677,85 e R$2.867,20.

Os candidatos interessados poderão realizar as inscrições até o dia 17 de junho, através do site da banca organizadora. A taxa é de R$100,00.

As provas objetivas estão marcadas para acontecerem no dia 3 de julho.

