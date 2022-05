Concurso público: veja 10 órgãos que abrem inscrições na semana de 16 a 20 de maio

A semana de 16 de maio chega trazendo a abertura de novos concursos e seleções pelo país. São 10 órgãos de vários estados abrindo inscrições para diversas vagas na tão sonhada carreira pública.

Todos os dias diversos concursos lançam editais e fica difícil acompanhar cada seleção entre tantas provas e datas, não é mesmo? Para te ajudar na busca, o Ache Concursos separa aqui sempre as novas seleções de cada semana.

Veja então quais são os novos concursos que abrem de 16 a 20 de maio. As mais de 810 vagas oferecem remunerações que chegam a R$ 28.883,98, caso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que abre um novo concurso com mais de 30 vagas para Juízes.

Outros destaques ficam por conta da Polícia Científica de Alagoas que abre 121 vagas imediatas mais cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto do Amazonas, com 416 vagas para professores e o Tribunal de Justiça do Tocantins com 51 vagas para ingresso em Cartórios.

TJ-SC 2022

O concurso público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tem o objetivo de preencher 30 vagas no cargo de Juiz Substituto. Com remuneração inicial de R$ 28.883,98, a carreira pede graduação em Direito, 3 anos de atividade jurídica comprovada após a formação e ainda idade máxima de 65 anos para inscrição.

As inscrições no concurso devem ser feitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas no período entre os dias 16 de maio e 27 de junho de 2022 por meio do site https://conhecimento.fgv.br/concursos. A taxa de inscrição será de R$ 288,00 para concorrer. Veja mais das provas: