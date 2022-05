Concurso Receita: por aval, Sindifisco pede reunião com Guedes

O presidente do Sindifisco Nacional, Isac Falcão, solicitou uma nova reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O aval e orçamento para a realização do concurso Receita Federal são as principais pautas.

Em ofício encaminhado na última terça, 3, o representante da categoria solicita o encontro para debater os seguintes assuntos:

Orçamento da Receita;

Concurso público para Auditor-Fiscal; e

e Regulamentação da Lei 13.464/2017.

O presidente enfatiza a relevância dos temas e, por isso, solicita que o encontro seja agendado para acontecer de forma presencial e o mais breve possível.

O aval para a realização do próximo concurso da Receita Federal é aguardado há meses, mas segue sendo uma grande promessa. Havia grandes chances da autorização sair em março, mas a previsão mais uma vez não foi cumprida.

No encontro realizado em 17 de fevereiro foi passado o prazo de até março. Na ocasião, estavam presentes outros representantes do órgão, quando a autorização foi discutida e Guedes solicitou um histórico do processo de autorização.

Quantas vagas terá o concurso Receita Federal?

Ainda não se sabe quantas vagas serão autorizadas, d fato, pelo Ministério da Economia. Mas, o pedido mais recente da Receita Federal é visando o preenchimento de 699 vagas, sendo elas:

230 vagas para auditor-fiscal; e

469 vagas para analista-tributário

O ofício foi direcionado ao Ministério da Economia e, desde então, o pedido já tramitou algumas vezes, mas também esteve parado por muitos meses durante a gestão de Tostes. O novo secretário da Receita, Julio Cesar, disse que espera receber o aval do Ministério da Economia para a realização do concurso Receita Federal ainda este ano.

A previsão era contar com os novos servidores em 2022, mas, com a demora na autorização e a proximidade do período eleitoral, isso é praticamente inviável.

Quanto ganha um fiscal da Receita Federal?

Entre os atrativos do concurso da Receita Federal estão a remuneração e benefícios. Isso é um forte fator daqueles que demonstram interesse em se tornar fiscal da Receita Federal.

A remuneração atual é de R$21.487,09 já somada com o auxílio-alimentação de R$458.

Agora imagine só: você acabou de se formar, estuda para o concurso, passa para ser fiscal da Receita Federal e no auge da sua carreira já vai estar recebendo mais de R$20 mil. É ou não é muito boa essa oportunidade?