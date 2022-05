Concurso TRE CE: edital unificado está previsto para 2023

O novo concurso TRE CE (Tribunal Regional Eleitoral do Ceará) poderá ser realizado em 2023.

De acordo com informações repassadas pela assessoria do órgão à equipe do Direção Concursos, a previsão é que o certame aconteça no próximo ano para o preenchimento de cargos vagos no quadro de pessoal do Tribunal.

O TRE CE informa, ainda, que aderiu à proposta de realização de edital unificado, sob organização do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Embora ainda não exista informações concretas a respeito do quantitativo de vagas a serem disponibilizadas no próximo edital, segundo consta no portal da transparência do órgão, há, atualmente, 10 cargos vagos no TRE CE, sendo 2 cargos de Analista e 8 cargos de Técnico Judiciário.

Confira, detalhadamente, na imagem abaixo:

Panorama concurso TRE CE

A realização de um novo certame visando a recomposição do quadro de servidores é um desejo do presidente do órgão, Inácio Cortez. Em 2021, o desembargador já havia manifestado interesse por novo concurso e que estudos para uma nova reestruturação nas zonas eleitorais do Estado poderia acontecer. Veja mais detalhes aqui!

O último concurso TRE CE foi realizado em 2011. Sob organização da Fundação Carlos Chagas (FCC), o edital foi destinado ao preenchimento de 44 vagas para os cargos de Técnico e Analista Judiciário. Veja a distribuição entre as carreiras do tribunal:

Analista Judiciário – Judiciária: 8 vagas;

Analista Judiciário – Administrativa: 2 vagas;

Analista Judiciário – Contabilidade: 2 vagas;

Analista Judiciário – Análise de Sistemas: 1 vaga;

Analista Judiciário – Engenharia Civil: 1 vaga;

Analista Judiciário – Psicologia: 1 vaga;

Analista Judiciário – Engenharia Elétrica: 1 vaga;

Técnico Judiciário – Administrativa: 19 vagas;

Técnico Judiciário – Programação de Sistemas: 4 vagas; e

Técnico Judiciário – Operação de Computadores: 5 vagas.

Os aprovados nos cargos de nível médio fizeram jus ao salário inicial no valor de R$ 4.052,96. Já os aprovados nos cargos de Analista iniciaram a carreira no tribunal com salário inicial no valor de R$ 6.611,39.

As provas objetivas tiveram duração de 4 horas, com 60 questões no total (20 de conhecimentos gerais e 40 questões de conhecimentos específicos) e foram aplicadas para mais de 37 mil inscritos.

Resumo do concurso TRE CE