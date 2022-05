Concurso TRT14: comissão organizadora do novo edital é formada

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região avançou nos preparativos do próximo concurso TRT14. A comissão que ficará responsável pela organização foi formada e a composição anunciada.

O grupo fica responsável pela elaboração do projeto básico que vai ser usado no processo de escolha da banca.

A comissão foi anunciada no Diário Eletrônico desta quarta-feira, 18. Veja como ela é formada:

Fernanda Antunes Marques Junqueira – Juíza Auxiliar da Presidência, como presidente;

Romário Nunes Thadeu – Diretor-Geral;

Frank Luz de Freitas – Secretário de Gestão de Pessoas;

Weslei Maycon Maltezo – Secretário de Gestão Estratégica;

Robert Armando Rosa – Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação;

Raimundo José Zacarias da Costa – Secretário de Orçamento e Finanças;

Saulo Rodrigues Leles Costa – Chefe do Núcleo de Seleção, Aplicação e Desenvolvimento de Pessoas.

A portaria já entrou em vigor, ou seja, a comissão já poderá dar início aos trabalhos. O documento está assinado pela presidente do TRT14, a desembargadora Maria Cesarineire de Souza Lima.

De acordo com a Secretaria de Gestão de Pessoas do Regional, a abertura de um novo concurso é imprescindível para a reposição da força de trabalho no tribunal.

A informação do TRT 14, é que possui 82 cargos vagos, sendo para analista judiciário (áreas administrativa, judiciária, especialidade de Oficial de Justiça Avaliador Federal e especialidade de Tecnologia da Informação) e para técnico judiciário (área administrativa e especialidade de Tecnologia da Informação).

Ainda conforme a Secretaria, embora existam 82 cargos vagos e com a possibilidade de mais vacâncias, em razão das possíveis aposentadorias no decorrer de 2022, os referidos cargos não possuem previsão orçamentária para provimento imediato. Para isso, é necessária autorização pontual do CSJT para as nomeações.

Para a abertura do novo concurso, o TRT da 14ª Região solicitou este mês ao CSJT aporte orçamentário de R$ 4 milhões.

Como foi o último concurso TRT14?

O último concurso TRT14 teve seu resultado final homologado em novembro de 2018. A seleção contou com chances n a carreira de analista judiciário, nas áreas de Estatística e Psicologia.

O edital foi publicado em junho daquele ano. Para concorrer, foi preciso apresentar nível superior, na área de interesse. A remuneração inicial, na época, era de R$11.006,83.

Foram oferecidas duas vagas mais formação para cadastro de reserva, que deverá ser utilizado durante o prazo de validade do concurso. Os candidatos foram avaliados, em agosto, por meio de provas objetivas e discursivas.

Os candidatos tiveram que responder a 60 questões de Conhecimentos Gerais e Específicos, além de elaborarem um estudo de caso, com uma questão prática.