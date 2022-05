Concurso UFAC: possui novas vagas, prova neste Domingo

O concurso UFAC passou por mais um acréscimo de vagas! Desta vez a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas incluiu mais 4 vagas para o cargo de Assistente em Administração no edital da Universidade Federal do Acre. No total, são 13 oportunidades para carreiras de Educação, T.I, Administração e Saúde.

As iniciais variam de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66. Conforme o cronograma do edital, a prova objetiva está marcada para o dia 8 de maio de 2022.

Confira ao longo dessa matéria mais informações sobre o concurso UFAC:

Concurso UFAC: Situação atual

Confira o histórico do concurso:

Concurso UFAC: remuneração e benefícios

Remuneração

Os vencimentos ofertados para os cargos da carreira de Técnico-Administrativo são os seguintes:

R$ 2.446,96 para cargos:

Assistente em Administração

Técnico em Tecnologia da Informação

Técnico em Agropecuária

R$ 4.180,66 para cargos:

Médico

Administrador

Benefícios

É importante ressaltar que além do vencimento básico, os servidores da UFAC fazem têm direito ao auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar (a quem possuir dependente de até 5 anos) e incentivo à qualificação.

Confira na tabela a seguir os valores correspondentes ao Incentivo à Qualificação:

NÍVEL DE ESCOLARIDADE RELAÇÃO DIRETA RELAÇÃO INDIRETA % CLASSE D (R$) CLASSE E (R$) % CLASSE D (R$) CLASSE E(R$) Curso de graduação completo 25 611,74 – 15 367,04 – Especialização, com carga

horária igual ou superior a 360h 30 734,08 1.254,20 20 489,39 836,13 Mestrado 52 1.272,41 2.173,94 35 856,43 1.463,23 Doutorado 75 1.835,22 3.135,50 50 1.223,48 2.090,33

Concurso UFAC: inscrições

As inscrições para o cargo de Assistente em Administração estão encerradas. Os candidatos se inscreveram até o dia 20 de março, com possibilidade de pagamento até o dia 21 de março de 2022.

Os candidatos interessados nas demais vagas do concurso UFAC puderam se inscrever no período compreendido entre 17 de janeiro ao dia 10 de fevereiro de 2022, pelo site http://http://www2.ufac.br/editais.

Os valores das taxas de inscrição foram fixados em:

R$ 80,00 para cargos:

Técnico em Tecnologia da Informação

Técnico em Agropecuária

R$ 150,00 para cargos:

Médico

Administrador

O candidato pôde efetuar o pagamento da taxa de inscrição do concurso UFAC até o dia 4 de fevereiro de 2022.

Concurso UFAC: cargos e vagas

O Concurso UFAC é destinado ao Provimento de Cargos da Carreira de Técnico-Administrativo em Educação para o seu Quadro de Pessoal Efetivo.

O edital Concurso UFAC oferta vagas para os cargos de:

Assistente em Administração

Vagas: 7

Requisitos: Médio Profissionalizante ou Médio completo + experiência

de 12 meses

Vagas: 7 Requisitos: Médio Profissionalizante ou Médio completo + experiência de 12 meses Técnico em Agropecuária

Vagas: 1

Requisitos: Médio Profissionalizante ou Médio completo + curso Técnico

Vagas: 1 Requisitos: Médio Profissionalizante ou Médio completo + curso Técnico Técnico em Tecnologia da Informação

Vagas: 2

Requisitos: Médio Profissionalizante ou Médio completo + curso técnico em eletrônica com ênfase em sistemas computacionais.

Vagas: 2 Requisitos: Médio Profissionalizante ou Médio completo + curso técnico em eletrônica com ênfase em sistemas computacionais. Administrador

Vagas: 1

Requisitos: Curso Superior em Administração. Possuir registro no respectivo conselho de classe, quando for o caso.

Vagas: 1 Requisitos: Curso Superior em Administração. Possuir registro no respectivo conselho de classe, quando for o caso. Médico/área: Clínica médica

Vagas: 1

Requisitos: Curso Superior em Medicina. Possuir registro no respectivo conselho de classe, quando for o caso.

Concurso UFAC: etapas de prova

Prova objetiva

O Concurso UFAC para cargos da Carreira de Técnico-Administrativo em Educação compreenderá prova objetiva:

PROVA ÁREA DE CONHECIMENTO NÚMERO DE ITENS CARÁTER (P1) Objetiva Conhecimentos Gerais Língua

Portuguesa (10) Eliminatório e

Classificatório Informática (10) Legislação (10) (P2) Objetiva Conhecimentos Específicos 30

A prova terá a duração de 4 horas e será aplicada na cidade de Rio Branco – AC.

As questões da avaliação será de múltipla escolha, com cinco alterativas cada (a, b, c, d, e), sendo apenas uma resposta correta. A prova valerá 90,00 pontos. Para ser considerado aprovado, o candidato deverá acertar, no mínimo, 50% da prova de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

As informações a respeito de notas e classificações poderão ser acessadas no endereço eletrônico http://www2.ufac.br/editais

Último concurso UFAC

O último concurso UFAC foi publicado em 2019 e realizado em 2020. Na ocasião, foram ofertadas 6 vagas. As vagas oferecidas foram as seguintes:

Assistente Social

Vagas: 1

Requisitos: curso superior em Serviço Social.

Vagas: 1 Requisitos: curso superior em Serviço Social. Técnico em Assuntos Educacionais

Vagas: 1

Requisitos: curso superior em Pedagogia ou Licenciaturas.

Vagas: 1 Requisitos: curso superior em Pedagogia ou Licenciaturas. Assistente em Administração

Vagas: 3

Requisitos: médio profissionalizante ou médio completo mais experiência de 12 meses.

Vagas: 3 Requisitos: médio profissionalizante ou médio completo mais experiência de 12 meses. Médico Veterinário

Vagas: 1

Requisitos: curso superior em Medicina Veterinária e registro no Conselho profissional competente.

Os candidatos também foram avaliados por meio de provas objetivas que cobraram conhecimentos nas disciplinas de:

Português

Informática

Legislação

Conhecimentos Específicos

Motivos para fazer o concurso UFAC

Oportunidade para as carreiras de Educação, Tecnologia da Informação, Saúde e Administrativa.

Além do vencimento o servidor da UFAC tem direito ao auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar e incentivo à qualificação.

Estabilidade profissional e financeira.

O concurso oferta vagas para cargos de níveis médio e superior.