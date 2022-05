Concursos 2022: universidade abre 145 vagas com salários de até R$ 11 mil

Confira abaixo as áreas abertas para professor na Universidade Estadual do Vale do Acaraú:

Pedagogia – 36

Ciências contábeis – 21

Administração – 18

Agronomia – 16

Enfermagem – 7

Engenharia de pesca – 6

Zootecnia – 5

Ciências sociais – 4

Geografia – 4

História – 4

Filosofia – 4

Letras – 3

Matemática – 3

Ciências da computação – 3

Física – 2

Direito – 2

Química – 2

Engenharia civil – 2

Ciências biológicas – 2

Educação física – 1

A remuneração dos profissionais fica estabelecida da seguinte forma:

Professor Auxiliar/Nível A – Vencimento base de dR$4.055,31 + Gratificação de Regência de classe R$40,55 + Gratificação de incentivo profissional de R$1.622,12 = Remuneração total de R$5.717,99.

Professor Assistente/Nível D – Vencimento base de R$4.824,81+ Gratificação de Regência de classe de R$48,25 + Gratificação de incentivo profissional de R$2.894,89= Remuneração total de R$7.767,94.

Professor Adjunto/Nível I – Vencimento base de R$6.208,82 + Gratificação de Regência de classe de R$62,09 + Gratificação de incentivo profissional de R$4.967,05 = Remuneração total de R$11.237,96.

O processo seletivo deve seguir as datas abaixo:

Inscrições: 10 às23h57 de 19/05/2022;

Último dia para pagamento da taxa de inscrição: 20/05/2022;

Prova escrita: 10/07/2022;

Resultado da prova escrita: 13/07/2022;

Sorteio dos pontos para a prova didática: 20 e 21/07/2022;

Prova didática: 21 e 22/07/2022;

Resultado do julgamento do recurso contra a prova didática: 29/07/2022;

Análise de títulos: 01 a 03/08/2022 21;

Resultado do julgamento de recurso contra a prova de títulos: 11/08/2022;

Resultado do julgamento do recurso contra o resultado final: 17/08/2022

Inscrições concurso UVA

Os interessados têm até as 23h59 de hoje, 19, para se inscrever no processo seletivo através do site Concurso UVA.