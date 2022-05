Concursos abertos: 14.420 vagas com inscrições abertas nesta semana

Em todo o Brasil, existem muitos concursos abertos para candidatos que querem garantir um cargo público ainda em 2022. Por isso, separamos as principais oportunidades que juntas somam 14.420 vagas!

Abaixo iremos listar os certames para que vocês não perca nenhum prazo importante. Confira!

Concurso ADASA

O concurso para a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA) foi retomado e as inscrições serão reabertas entre os dias 31 de maio a 17 de julho.

A Iades é a responsável pelo certame é destinado ao preenchimento de 25 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior.

A taxa de inscrição custa R$ 65 para todos os cargos e especialidades.

Polícia Civil da Bahia

As inscrições para o concurso PC BA estão abertas e seguem até o dia 7 de junho de 2022.

Os candidatos interessados devem acessar o site da IBFC, banca organizadora do certame, e realizar a sua inscrição.

Ao todo, o certame oferece 1.000 vagas divididas entre os cargos de Investigador, Escrivão e Delegado de Polícia.

A taxa de participação é de R$ 140,00 para investigador e escrivão. Já para delegado o valor é de R$ 160,00.

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – RS

Entre os concursos abertos também está o do Tribunal Regional da 4ª Região. O certame oferece 7 vagas imediatas e mais formação de cadastro de reserva para os cargos de Analistas e Técnicos, diversas especialidades.

As inscrições podem ser realização até amanhã, 31 de maio, no site da Fundação Carlos Chagas (FCC). O valor da taxa vai de R$ 90,00 a R$ 110,00.

Os salários iniciais podem chegar a R$ 12.455,30 e as provas objetivas estão previstas para ocorrer no dia 10 de julho.

Polícia Militar do Goiás

Aqueles que desejam ingressar nas carreiras policiais possuem uma ótima oportunidade, já que o concurso PM GO oferece 1.670 vagas para ingressar na corporação.

O Instituto AOCP é a banca responsável pelo certame que possui datas distintas para inscrições, a depender do cargo. Confira abaixo:

Soldado: até 30 de maio – R$ 110,00

Oficial: até 6 de junho – R$ 130,00

A provas serão aplicadas em dias distintos, sendo no dia 10 de julho para soldado; 17 de julho para Cadete; e dia 24 de julho para 2º Tenente.

Polícia Civil de Roraima

Muitos concursos abertos na área policial no país. Outra opção é o concurso PC RR que segue com inscrições abertas até o dia 12 de junho de 2022.

Para se candidatar é preciso acessar o site da Vunesp na página específica para Delegado e outra para os demais cargos. O valor da taxa é de R$ 80, R$ 120 e R$ 260,00, a depender do cargo.

Ao todo são 175 vagas disponíveis com salários que podem chegar a R$ 20.410,04.

Polícia Militar do Amapá

Outro certame policial é o concurso PM AP, que está com inscrições abertas até o dia 3 de junho de 2022.

Ao todo, são 2.500 vagas para formação de um cadastro de reserva. Os interessados devem acessar o site da da Fundação Carlos Chagas e se inscrever.

O valor da taxa custa R$ 100,00. As provas objetivas estão previstas para o dia 17 de junho.

Concurso Perícia AL

O concurso Perícia AL (Perícia Oficial do estado de Alagoas) está com edital publicado com a oferta de 250 vagas imediatas e mais formação de cadastro reserva.

Para concorrer, os candidatos devem possuir níveis médio ou superior de escolaridade, a depender do cargo. As inscrições estarão abertas até o dia 24 de junho de 2022 através do site da Cebraspe, banca organizadora do certame.

O valor da taxa é de R$ 95,00 (nível médio) e de R$ 200,00 (nível superior). As provas estão marcadas para o dia 21 de agosto.

Concurso SAP SC

Hoje, 30 de maio, é o último dia para se inscrever no concurso SAP SC, que oferece 1.050 vagas temporárias.

As vagas são voltadas para candidatos de níveis médio, técnico e superior. O valor da inscrição é de R$ 85 para cargos de níveis técnico/médio e de R$ 100 para nível superior. Pagamento do boleto deve ser realizado até o dia 31 de maio de 2022.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.332,92 e R$ 5.331,60, a depender do cargo pretendido.

Concurso MP PA

Entre concursos abertos, sem dúvida, o edital do Ministério Público do Pará é uma das excelentes oportunidades disponíveis.

O certame oferece nada menos do que 169 vagas imediatas e outras 6 mil para formação de um cadastro reserva para cargos de níveis médio e superior de formação.

As inscrições estão abertas e seguem até o dia 23 de junho no site da banca organizadora, a Consulplan. A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo pretendido. Veja:

R$ 40,00 (nível médio)

R$ 42,00 (nível superior)

Concurso Bombeiros AP

Estão abertas as inscrições para o concurso do Corpo de Bombeiros do Amapá, que oferta 1.500 vagas para formação de cadastro reserva para candidatos de nível médio.

Os interessados podem se inscrever no portal da FCC, banca organizadora do edital, até o dia 10 de junho de 2022.

Para efetuar a inscrição, o candidato deve pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 100,00.

Concurso DPE AM

O edital Defensoria Pública do Amazonas foi publicado pela Fundação Carlos Chagas (FCC) e está entre os concursos abertos no país.

O certame oferece 12 vagas para os cargos de Analista Jurídico de Defensoria (Ciências Jurídicas) e Assistente Técnico de Defensoria (Assistente Técnico Administrativo).

As inscrições seguem até o dia 10 de junho de 2022 e custam entre R$ 90,00 e R$ 110,00, a depender do cargo. As provas estão previstas para o dia 21 de agosto.

Concursos abertos UFPI

Estão abertas as inscrições para a Universidade Federal do Piauí (UFPI) até o dia 17 de junho de 2022. O certame oferece 22 vagas imediatas para docentes do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e do Ensino Superior.

Os salários iniciais oferecidos variam entre R$ 2.236,32 e R$ 4.472,64, a depender do cargo do cargo pretendido.

Os interessados devem se candidatar pelo e-mail [email protected] A taxa de inscrição varia entre R$88,00 e R$240,00.

A prova objetiva tem data prevista de aplicação para 21 de agosto de 2022.

Concurso PC AL – Delegado

Na área policial entre os concursos abertos está o da Polícia Civil de Alagoas para a carreira de Delegado de Polícia. As inscrições estão abertas até o dia 24 de junho no site da banca organizadora, a Cebraspe.

Ao todo, 40 vagas imediatas, além de oportunidades para formação de cadastro reserva. O valor da taxa foi estipulado em R$ 400,00. Os salários iniciais são de R$ 20.665,50.