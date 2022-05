Concursos abertos: 7.307 vagas com inscrições abertas nesta semana

Concurso TRT 4 (TRT RS)

Com edital publicado, o concurso do Tribunal Regional do Trabalho – 4ª região oferta 7 vagas imediatas além de formação de cadastro de reserva para os cargos de Analistas e Técnicos, de diversas especialidades.

As inscrições estão abertas e seguem até o dia 31 de maio de 2022, pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora do certame. O valor da taxa vai de R$ 90,00 a R$ 110,00.

As remunerações iniciais oferecidas são de até R$ 12.455,30 e as provas objetivas estão previstas para serem aplicadas no dia 10 de julho.

Confira mais detalhes aqui!

Polícia Penal DF

Foi prorrogado o prazo de inscrições do concurso Polícia Penal do DF, que seguem agora até o dia 20 de maio de 2022. As candidaturas devem ser feitas pelo site do Instituto AOCP, banca organizadora do certame.

Ao todo, são oferecidas 779 vagas em oportunidades de cadastro de reserva. Os salários chegam ao valor de R$ 5.445,00.

As provas objetivas estão previstas para serem aplicadas no dia 3 de junho de 2022.

Confira mais detalhes aqui!

Polícia Civil de Roraima

Interessados em trabalhar na Polícia Civil de Roraima têm até o dia 12 de junho de 2022 para se inscreverem no certame.

A seleção oferta 175 vagas para diversos cargos de nível superior. Os salários iniciais podem chegar a R$ 20.410,04, a depender da função escolhida.

As candidaturas devem ser feitas pelo site da Fundação Vunesp, banca organizadora do certame, na página específica para Delegado e outra para os demais cargos.

As provas objetivas estão previstas para serem aplicadas nos dias 6, 7, 13 e 14 de agosto de 2022.

Veja mais detalhes aqui!

Concursos abertos: PC AL – Delegado

O edital do concurso da Polícia Civil de Alagoas, para carreira de Delegado, foi publicado com a oferta de 40 vagas imediatas, além de oportunidades para formação de cadastro reserva.

As inscrições iniciam no dia 20 de maio e seguem até o dia 24 de junho de 2022. As candidaturas devem ser feitas pelo site do Cebraspe, banca organizadora do certame. A taxa de participação é de R$ 400,00.

As remunerações iniciais foram estipuladas no valor de R$ 20.665,50. As provas objetivas estão previstas para acontecer no dia 14 de agosto de 2022.

Veja mais detalhes aqui!

Polícia Civil da Bahia

Outra oportunidade entre concursos abertos, está o da Polícia Civil do estado da Bahia, que oferta 1.000 vagas para os cargos de Investigador, Escrivão e Delegado.

As inscrições estão abertas e devem ser realizadas até o dia 7 de junho de 2022, pelo site do IBFC, banca organizadora do certame.

A taxa de participação foi estipulada no valor de R$ 140,00 para investigador e escrivão e de R$ 160,00 para função de Delegado.

Os salários iniciais podem chegar a R$ 13.032,44. As provas objetivas estão previstas para serem realizadas no dia 24 de julho de 2022.

Confira mais detalhes aqui!

Concursos abertos: Polícia Civil São Paulo

Nesta segunda-feira, dia 16 de maio, encerram as inscrições para o concurso Polícia Civil de São Paulo, carreira de Delegado.

As candidaturas devem ser feitas no site da Fundação Vunesp, banca organizadora da seleção. O valor da taxa de participação é de R$ 105,50.

Ao todo, são ofertadas 250 vagas para a função, que conta com salários de a partir de R$ 10.382,48. As provas objetivas devem ser realizadas no dia 12 de junho.

Confira mais detalhes aqui!

Polícia Militar do Goiás

Estão abertas as inscrições do concurso PM GO para os cargos de Soldado, Soldado Músico e Oficial, com a oferta de 1.670 vagas.

As candidaturas devem ser realizadas pelo site do Instituto AOCP, com as seguintes taxas de participação:

Soldado: até 30 de maio – R$ 110,00

Oficial: até 6 de junho – R$ 130,00

A provas serão aplicadas no dia 10 de julho para soldado; 17 de julho para Cadete; e dia 24 de julho para 2º Tenente.

Confira mais detalhes aqui!

Secretaria de Saúde do DF

As inscrições estão abertas para o concurso da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que oferta 381 vagas imediatas mais formação de cadastro de reserva.

Os interessados devem acessar o site do IBFC, banca organizadora do certame, até o dia 23 de maio de 2022 e realizarem suas candidaturas. As taxas de participação foram estipuladas nos seguintes valores:

R$ 90 – enfermeiro

R$ 100 – cirurgião dentista

R$ 130 – médico

As remunerações podem chegar a R$ 12.654,00. As provas objetivas estão previstas para serem aplicadas no dia 26 de junho de 2022.

Confira mais detalhes aqui!

Concursos abertos: Politec RO

Com a oferta de 60 vagas para os cargos de Perito Criminal e Agente de Criminalística, foi publicado o edital da Polícia Técnico-Científica do estado de Rondônia.

As inscrições encerram às 18h desta segunda-feira (16/5), pelo site do Cebraspe, empresa organizadora responsável pelo certame. As taxas foram estipuladas nos seguintes valores:

Agente de Criminalística: R$ 190,00

Perito Criminal – todas as áreas: R$ 204,96

As provas objetivas estão marcadas para o dia 10 de julho para Perito Criminal e no dia 17 de julho para Agente de Criminalística.

Concurso EsPCEx

A Escola Preparatória de Cadetes do Exército está com edital publicado para 440 vagas de ampla concorrência e cotas reservada aos candidatos negros.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 23 de maio, pela página disponibilizada para a seleção. A taxa de participação é de R$ 100,00.

As provas estão previstas para serem aplicadas entre os dias 17 e 18 de setembro de 2022.

Veja mais detalhes aqui!

Polícia Militar do Amapá

O concurso da Polícia Militar do estado do Amapá está com edital publicado com 2.500 oportunidades para cadastro de reserva.

As inscrições estão abertas e seguem até o dia 3 de junho de 2022, pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora do certame. A taxa é de R$ 100.

Os salários foram estipulados em até R$ 5,3 mil e as provas estão previstas para serem realizadas no dia 17 de julho de 2022.

Confira mais detalhes aqui!

Concursos abertos: FURG RS

Com a oferta de 5 imediatas para cargos de nível médio, está publicado o edital do concurso FURG RS (Universidade Federal do Rio Grande).

As inscrições iniciam no dia 18 de maio e seguem até 14 de junho, pelo site da própria instituição. A taxa de participação é de R$ 70.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 4 de setembro de 2022. Os salários iniciais chegam a R$ 2.446,96.

Confira mais detalhes aqui!