Concursos Federais 2023: veja lista de órgãos com pedido de vagas

Os concursos federais 2023 já começam a entrar em pauta. Há previsão de vagas em diversas áreas e nos variados cargos.

Para que possam fazer novo concurso público, boa parte dos órgãos federais precisam seguir um trâmite em comum: ter a autorização do Ministério da Economia.

Esse processo depende, primeiro, do envio do pedido, que deve ser feito até no máximo 31 de maio.

Importante: a autorização do Ministério da Economia não tem um prazo para ser dada e não precisa atender o total de vagas solicitadas pelo órgão. As adequações dependem, entre outros fatores, do orçamento disponível. : a autorização do Ministério da Economia não tem um prazo para ser dada e não precisa atender o total de vagas solicitadas pelo órgão. As adequações dependem, entre outros fatores, do orçamento disponível.

Folha Dirigida, então, traz o levantamento de quais os órgãos públicos já encaminharam as solicitações para realizações de concursos no próximo ano.

Concursos agências reguladoras

A reportagem da Folha Dirigida confirmou com diferentes agências reguladoras o envio de pedido para novo concurso. Veja as que já divulgaram as informações:

Concurso Anatel 2023

O envio de novo pedido de concurso Anatel está em estudo. Em resposta à nossa reportagem, a Agência Nacional de Telecomunicações informou: “o envio de um novo pedido em 2022 está sendo avaliado” e observará o prazo em lei.

A quantidade de vagas e quais os cargos ainda não foram revelados. Tendo como base o último pedido de concurso, feito em 2020, podem ser solicitadas mais de 300 vagas. Em 2020, o pedido foi o seguinte:

333 vagas, sendo elas nas seguintes carreiras:

analista administrativo (46 vagas);

especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações (104);

técnico administrativo (99); e

técnico em regulação de serviços públicos de telecomunicações (84).

Concurso Aneel 2023

A Agência Nacional de Energia Elétrica informou à Folha Dirigida que deverá sim enviar até o fim do mês o novo pedido de concurso Aneel ao Ministério da Economia.

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, já foi registrada a solicitação, no módulo de seleção de pessoas do Sistema de Gestão de Pessoas do Governo Federal (Sigepe), iniciando assim os trâmites e estava, no início de maio, na fase de levantamento de dados internos para concluir o preenchimento dessa solicitação.

Ainda não foi revelado quais os cargos e vagas que serão solicitados. No entanto, a Aneel adianta que esse quantitativo deve seguir o quadro de cargos vagos da agência.

Atualmente, a Aneel possui 184 cargos vagos, nas seguintes funções:

especialistas em regulação (54) – nível superior;

analista administrativos (45) – nível superior; e

técnicos administrativos (85) – nível médio.

As remunerações variam entre R$6.605,52 e R$12.890,49. Diferentemente das demais agências reguladoras, a Aneel tem apenas três carreiras, faltando a de técnico em regulação.

Concurso ANS 2023

O próximo concurso ANS está em curso para ser enviado até 31 de maio, conforme a resposta dada pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar.

O número de vagas e os cargos que serão contemplados ainda não foram definidos. Mas, levando em consideração as vacâncias já é possível ter uma noção do que pode ser contemplado.

Atualmente, são 90 cargos vagos, nas seguintes áreas e escolaridades:

nível médio : técnico administrativo (34 cargos vagos) – R$7.016,67;

: técnico administrativo (34 cargos vagos) – R$7.016,67; nível médio técnico : técnico em regulação de saúde suplementar (16) – R$7.388,37;

: técnico em regulação de saúde suplementar (16) – R$7.388,37; nível superior: especialista em regulação de saúde suplementar (33) – R$15.058,12, e analista administrativo (sete) – R$13.807,57.

A ANS já não tem concurso em validade.

Concurso ANTT 2023

A Agência Nacional de Transportes Terrestres é mais uma que confirmou à nossa equipe de reportagem que enviará um novo pedido de concurso ANTT 2023 ao Ministério da Economia. Ao todo, serão solicitadas 362 vagas, em cargos dos níveis médio e superior, sendo eles:

Nível médio

técnico em regulação de serviços de transportes terrestres – 226 vagas (R$7.846,37); e

técnico administrativo – 38 (R$7.474,67).

Nível superior

analista administrativo – 30 (R$14.265,57); e

especialista em regulação de serviços de transportes terrestres – 68 (R$15.516,12).

Concurso Anvisa 2023

E novo concurso Anvisa será que sai do papel? Em resposta, a autarquia informou que o pedido será feito no prazo.

“A Anvisa está em fase final de elaboração do processo que requererá novo concurso e encaminhará o pedido no prazo estipulado pelo Decreto n. 9.739, de 28 de março de 2019”, explicou a Agência.

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária serão solicitadas 107 vagas, distribuídas por cargos dos níveis médio e superior. Veja:

Nível médio : técnico em regulação e vigilância sanitária (cinco vagas) e técnico administrativo (44); e

: técnico em regulação e vigilância sanitária (cinco vagas) e técnico administrativo (44); e Nível superior: especialista em regulação e vigilância sanitária (43) e analista administrativo (15).

O quantitativo a ser solicitado ao ME corresponde ao atual número de cargos vagos na autarquia.

Concurso ANP

No caso da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o pedido de concurso feito em 2021 deverá ser o que segue aguardando autorização.

Em consulta no Acesso à Informação do Governo Federal, o informado é que foi encaminhado um pedido, no ano passado, para a realização de concurso ANP. “Não sabemos se o Ministério da Economia vai autorizar a realização”, diz a Agência.

Concurso ANA

Mais uma que segue no aguardo de autorização de pedido já feito é a Agência Nacional de Águas, que tenta, desde 2020, a abertura do seu concurso ANA.

A agência pede 101 vagas para um novo concurso, para os seguintes cargos:

nível médio : técnico administrativo (dez vagas solicitadas);

: técnico administrativo (dez vagas solicitadas); nível superior: especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico (53) e analista administrativo (38).

Os subsídios, no início das carreiras, são de R$15.058,12, para os especialistas, R$13.807,57, para os analistas administrativos, e de R$7.016,67, para os técnicos administrativos.

Atualmente, há disponíveis 104 vagos.

Concurso IBGE 2023

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística tenta mais uma vez autorização para o novo concurso IBGE. A solicitação foi enviada ao Ministério da Economia para o preenchimento de 2.503 vagas efetivas.

Os cargos e a distribuição de vagas é a seguinte:

analista de planejamento, gestão e infraestrutura e tecnologista em informações geográficas e estatísticas (1.004 vagas);

pesquisador em informações geográficas e estatísticas (11); e

técnico em informações geográficas e estatísticas (1.488).

O pedido também traz a previsão de gastos com salários, caso o concurso seja autorizado para os cargos acima, sendo eles: R$8.488,47 (analista), R$9.389,06 (pesquisador) e R$3.677,27 (técnicos).

Concurso CVM

Tem novo edital de concurso CVM solicitado. A Comissão de Valores Mobiliários pediu ao Ministério da Economia 127 vagas, em cargos dos níveis médio e superior.

A carreira de agente executivo tem 50 vagas solicitadas e como requisito o nível nível médio. A remuneração inicial é de R$7.647,98, já com o auxílio-alimentação de R$458.

O pedido enviado ao Ministério da Economia inclui ainda 27 vagas para inspetores e 50 para analistas. As duas são para candidatos com nível superior.

Concurso INSS

Um novo pedido de concurso INSS está confirmado. A autarquia solicitou ao governo 7.830 vagas, em cargos dos níveis médio e superior. Este pedido atualizado tem 255 cargos a mais do que o feito no ano passado.

As vagas são 6.084 para a carreira de técnico do seguro social, que exige o nível médio e tem ganhos de R$5.186,79. As demais 1.746 vagas são solicitadas para o analista do seguro social, cargo de nível superior e com remuneração de R$7.659,87.

Sem fazer nova seleção há sete anos, foi afirmado que, com a sanção do Projeto de Lei (PLN 1/22), que abre crédito suplementar de R$2,57 bilhões para a recomposição do Orçamento, as contratações para o INSS estariam entre as prioridades do governo.

Concurso Funai

E novo pedido de edital de concurso para a Funai? Também está confirmado. A Fundação Nacional do Índio, porém, não informou ainda o total de vagas e os cargos.

Tendo como base a solicitação do ano passado, em que foram pedidas 1.043 vagas de níveis médio, técnico e superior. Este pode ser a média do novo pedido deste ano.

Os cargos de nível superior são em diversas áreas de graduação. Já as de nível médio de agente em indigenismo e técnico em contabilidade.

A Funai reforça, no entanto, que o número solicitado de vagas pode não ser contemplado no total e, caso autorizado, ter um número reduzido.

Concurso Receita Federal

O concurso da Receita Federal já tem pedido com movimentações para autorização. No dia 6 de maio o processo em que tramita o pedido de concurso Receita Federal teve novas movimentações e também foi anexada uma “minuta de portaria” pela Coordenação-Geral de Concursos e Provimento de Pessoal.

O pedido mais recente da Receita Federal é para 699 vagas, sendo elas:

230 vagas para auditor-fiscal; e

469 vagas para analista-tributário

De acordo com o secretário da Receita Federal, Julio Cesar, é esperado receber a autorização para o concurso ainda em 2022.

Concurso PRF

E afinal, vai ter ou não novo concurso PRF?

Em resposta à Folha Dirigida, a PRF confirmou, no início de maio, que sim enviou solicitação para preenchimento de vagas, mas não informou o quantitativo.

Essa movimentação feita pela Polícia Rodoviária Federal é a mesma de todos os outros órgão que precisam de autorização do governo para a realização do concurso e, comumente, feita todos os anos.

O que acontece é que a corporação acabou tendo um suposto documento vazado, onde eram pedidas 5 mil vagas.

O documento, na verdade, se trata de uma nota técnica, uma espécie de estudo realizado pelos órgãos, que foi encaminhado à direção-geral para encaminhamento ao ministro da Justiça, Anderson Torres.

Em ofício, o ministro recebeu a demanda que solicita o aumento do efetivo em mais 5 mil policiais.

No entanto, essas informações são ainda internas, e a PRF afirma que “o processo tramita em caráter sigiloso.” Ou seja, a PRF não confirmou que este pedido foi feito ao Ministério da Economia para ser autorizado.

Outro fato importante é que a Polícia Rodoviária Federal reforçou à nossa reportagem que, atualmente, possui um pouco mais de 700 cargos vagos e aguarda a autorização para o chamamento dos excedentes do concurso de 2021 em andamento, que prevê a entrada de mais 625 candidatos para o preenchimento do restante dos cargos.

Em resumo...

A possibilidade de um novo concurso PRF acontecer em 2023 existe, caso novas vagas sejam autorizadas pelo Ministério da Economia, conforme a necessidade da corporação e o orçamento disponível. Ainda não se sabe porém quantas vagas podem ser autorizadas e o prazo para isso acontecer.

Caso ocorra, o concurso deve ser para a carreira de policial rodoviário, que tem como requisito o nível superior e a carteira de habilitação.

Concurso Inmetro

Em uma resposta dada em abril, no Acesso à Informação do Governo Federal, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia confirma que há um pedido enviado para novo concurso Inmetro, feito ao Ministério da Economia.

A previsão é de vagas para todos os cargos pertencentes ao Plano de Carreiras e Cargos. Caso seja autorizado em breve, o edital deve ficar mesmo para 2023.

Isso porque o Inmetro costuma considerar a proximidade do segundo semestre e a necessidade de escolha da banca organizadora do concurso.

O número de vagas e os cargos solicitados não foram revelados. Em 2021, por exemplo, foram pedidas 430 oportunidades.

Concurso Bacen

Questionado pela Folha Dirigida, o Banco Central informou, no início de maio, que enviaria um novo pedido de concurso Bacen, caso o atual não recebesse autorização.

No ano passado, o Banco Central pediu o aval para um novo concurso Bacen com 245 vagas para as carreiras de técnico, analista e procurador. De acordo com ofício encaminhado ao Ministério da Economia, as oportunidades seriam providas em 2023 e 2024.

O cargo de técnico do Banco Central tem como requisito o ensino médio completo. Os salários iniciais são de R$7.741,31, incluindo o auxílio-alimentação de R$458.

Já o cargo de analista exige o nível superior em qualquer área de formação. As remunerações, depois da aprovação no concurso, são de R$19.655,06.